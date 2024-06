Fabiola Mora, hermana de Melissa Mora, celebra un gran momento de su vida: “Me siento muy fuerte”

Fabiola Mora es realmente guapa. (Instagram)

Más felicidad no puede haber en este momento en la vida de Fabiola Mora, la guapísima hermana mayor de Melissa Mora.

Fabi fue coronada el martes como la Mrs Universe Costa Rica 2024 (Señora Universo Costa Rica), un certamen de belleza para señoras y mamás, organizado desde hace años por María Teresa Rodríguez y Johanna García.

Gracias a ese título, la hermana de la cantante y modelo ramonense, representará a Costa Rica en el Mrs Universe 2024, competencia internacional que será en octubre, en nada más y nada menos que Corea del Sur.

La también modelo ya había luchado en el 2022 por ese mismo título, pero en esa ocasión, aunque olió la corona, no la ganó, fue la virreina (segundo lugar).

Esa posición que obtuvo en el 2022 le abrió las puertas para recibir la corona de ese certamen de belleza dos años después, ya que la organización no tuvo tiempo de hacer un concurso debido a que una de sus directoras se fue del país.

Fabiola, de 37 años, conversó con La Teja sobre lo que significa este reinado y el papel que jugó Meli en toda esta faceta que está disfrutando como modelo y ahora reina de belleza.

- ¿Qué representa ser la nueva reina del Mrs Universe Costa Rica?

Es una gran oportunidad. Me siento supercontenta. Es un sueño hecho realidad en mi vida, que quiero aprovechar y quiero disfrutarlo. Sé que vienen muchas cosas lindas y muy bonitas para mí, ya empezaron desde ayer (el martes). Llevé este proceso hace dos años y esto es el resultado del trabajo que hice en ese momento.

Fabiola Mora luce su corona y banda como Mrs Universe Costa Rica. (Instagram)

- ¿Cuándo y cómo se dio cuenta que la habían elegido como la reina de este año?

Eso fue para febrero, fue para el tiempo de mi cumpleaños y fue el mejor regalo que recibí. Fue demasiada la sorpresa y emoción que sentí, aún se me llenan los ojos de lágrimas. Fue un momento muy emocionante y lo que dije fue que lo iba a aprovechar.

- ¿Qué le dijo la organización cuando le propusieron la corona?

Tere (María Teresa Rodríguez) me llamó y me dijo que la organización se sentía complacida de que fuera yo la reina de este año y de una vez le dije que sí, no lo pensé dos veces. Ya luego le dije a Meli y a mis papás y recibí todo el apoyo de ellos y mis hijos (tiene dos. de 9 y 16 años), todos supercontentos y emocionados.

- Usted que vivió los dos mundos, ¿cómo es ser coronada sin la emoción del concurso?

Las dos situaciones son diferentes, pero muy lindas. En mi caso fue lindo porque ya había vivido todo el proceso hasta la etapa final en otra ocasión, entonces fue como una mezcla de esos dos momentos. Había sentimientos que me llevaban y me acordaban aquella ocasión del 2022 cuando estaba de la mano con Iby Perera (ganadora esa vez).

- ¿En qué momento de su vida le llega este reinado?

En un momento donde me siento muy fuerte. Es un momento bonito de mi vida, por eso creo que todo tiene su momento y este era el mío y me siento superfuerte para representarlos en el concurso internacional.

- ¿Cómo se quiere proyectar como reina?

Me gustaría que la gente me perciba como una mamá, primero que todo, pero también como una mujer que saca su tiempo para ella, para cuidarse no solo físicamente sino para crecer de adentro hacia afuera. La gente que me conoce sabe cómo es mi corazón y cómo soy con las personas. Entonces lo que quiero es que la gente me conozca no solamente por un cuerpo bonito, sino por lo que soy como persona.

Fabiola Mora pondrá bien en alto el nombre de Costa Rica en Corea del Sur. (Instagram)

- ¿Cuánto influyó Melissa en su llegada al medio farandulero?

Ella siempre me ha dicho y ha creído en mí en muchas cosas, pero siempre fui muy aparte de todo eso. Yo me casé, pero luego (tras su divorcio en el 2018) soñé con hacer realidad mis sueños pendientes. Meli siempre confió en mí, creyó en mí y me dio su apoyo para lo que necesitara. Ella siempre me acompañó y ha estado para mí en todos los momentos de mi vida.

- ¿Fabiola es una reina de belleza soltera o le está dando alguna otra oportunidad al amor?

Sí me estoy dando una oportunidad con alguien, pero estamos conociéndonos y vamos a ver qué pasa. Siempre he sido muy reservada con eso, porque no me gusta, pero si más adelante veo que las cosas van bien, ahí lo verán.

- Este reinado la va a llevar hasta Corea del Sur, ¿qué sabe de ese país?

El concurso será del 2 al 10 de octubre, entonces tengo que irme a finales de setiembre. De Corea me han contado muchas cosas, como que es un país sumamente tecnológico, yo estoy con muchas ganas de conocer, de aprender y de ir a dar todo mi corazón allá para hacer una buena representación de mi país.

