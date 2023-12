Fabiola Mora, hermana de Melissa Mora, nos confesó qué parte de su cuerpo ejercita más

La modelo Fabiola Mora, hermana de Melissa Mora, asegura que el ejercicio es su adicción.

Fabiola Mora no tiene nada que envidiarle a su hermana Melissa, porque ella también tiene un cuerpo espectacular, el cual, según contó, ha logrado tonificar gracias a que es muy disciplinada con el gimnasio.

Aunque esa pasión por el ejercicio se fortaleció hasta hace unos tres años, la ramonense asegura que ahora no puede vivir un día sin hacer pesas, cardio o algún otro movimiento muscular.

“Para mí el gimnasio es como una terapia, es como lo que me relaja. Yo voy y entreno y saco todo ese estrés diario. Yo entreno unos cinco días a la semana y no puedo faltar porque es una necesidad, a mí el cuerpo me lo pide”, aseguró.

La modelo confesó que de día por medio hace piernas porque esa es la parte de su cuerpo que más le gusta trabajar y que los demás días la parte superior para no sobrecargar los músculos.

“Lo que más me gusta es hacer cuádriceps, que son sentadillas, ejercicios de piernas, es doloroso, pero lo bonito es ver después los resultados de tanto esfuerzo y sudadas”, mencionó Mora.

Fabiola tiene un cuerpo espectacular.

Fabi comentó que esas curvas no solo las tiene gracias a sus idas al gimnasio, porque también es de las que lleva un plan nutricional para verse mucho mejor, pero, eso sí, cuando quiere darse un gustito de más con la comida, se lo da.

De hecho, confesó que le ha tocado comer un poquito más para subir de peso, porque el hacer mucho ejercicio la adelgaza tamaño poco.

“Siempre me cuido con la alimentación porque es algo muy importante, porque el ejercicio es un 30% y lo que usted coma es el otro 70%, así que por más ejercicio que uno haga, si no lleva una buena alimentación, el resultado no es el mejor”.

Fabi dice que no puede dejar de hacer ejercicio porque el cuerpo lo resiente.

La modelo además nos confesó que también le agarró gusto al ejercicio porque encontró a alguien que la motivó mucho en ese momento y una vez que le agarró el gusto, no lo soltó más.

“En ese momento llegó alguien a mi vida que me motivó y de ahí empecé a enamorarme de todo lo que es el gimnasio y los ejercicios, porque antes no lo hacía mucho, pero ahora amo hacer pesas”, agregó.