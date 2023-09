Patinaje le sembró la espinita por la vida “fit” a modelo y comerciante

Alonso Salazar entrena de cuatro a cinco días a la semana, durante dos horas. (Cortesía)

Alonso Salazar creció en una familia “adicta” al deporte. Su papá, cuenta él, fue un amante del ciclismo; y su mamá, de los aeróbicos.

Por lo anterior, para este vecino de Hatillo adentrarse en el mundo del deporte y del fitness no fue tan difícil, aunque sí reconoce que de haber recibido más impulso en el ciclismo, habría sido como otro Andrey Amador en el país.

Las dos ruedas no fueron lo que sedujo a este modelo y comerciante, de 40 años, al mundo “fit”. La espinita por los ejercicios y la vida saludable se la sembró el patinaje, un deporte que practica desde hace 20 años y que desde hace ocho le permite “regar veneno” en el Festival de la Luz.

Alonso Salazar es un gran patinador. Precisamente el patinaje fue el deporte que lo metió en el mundo fit. Él suele participar en el Festival de la Luz. (Cortesía)

Sus habilidades en los patines le permiten participar en el desfile navideño como parte del elenco artístico de la Municipalidad de San José; y su buen físico, producto de sus horas en el gimnasio, le han dado la oportunidad a este galán de estar en programas como Giros, de Repretel, o Buen día, ¡Qué buena tarde!, o Miss Costa Rica, de Teletica, en los que ha modelado.

“Mi afición por el deporte nació de las ruedas de los patines. Toda la vida he patinado. Fue el primer deporte que hice y eso me adentró en todo esto del ejercicio y del gimnasio”, cuenta el modelo.

Agregó que el patinaje lo complementa con el baloncesto y las rutinas de gimnasio de dos horas, de cuatro a cinco días a la semana.

“Del gimnasio me llama la atención ver ese proceso y esa evolución que uno va teniendo, ver cómo uno se va haciendo más pochotón gracias a la constancia y la disciplina. Pero también del gimnasio me gusta mucho la comunidad que se hace, el compartir con amigos y hasta vacilar, porque a mí me gusta marcar la diferencia”, enfatizó el comerciante.

Tanta disciplina le dio el gimnasio que él reconoce que cuando no va se pone de muy mal humor.

“El gimnasio me dio mucha disciplina y si no hago deporte, me pongo de muy mal humor. Mi humor cambia radicalmente”, afirmó.

Para él, hay tres claves fundamentales para tener éxito en el mundo fit, por eso no las piensa dos veces para recomendarlas a la gente que se está decidiendo por incursionar en ese ámbito o que ya dio el paso, pero los resultados aún no se reflejan.

Aunque tuvo mucha influencia en el ciclismo por su papá, Alonso se inclinó más por otros deportes. (Cortesía)

“Hay que tener paciencia, perseverancia y mucha disciplina, tienen que llevar eso de la mano para que puedan ir viendo los resultados. No hay otras claves más que esas”, aseguró.

Como buen patinador que es, las piernas son la parte del cuerpo que disfruta entrenar en el gimnasio.

Alonso contó que hace rutinas de piernas dos días a la semana y recomendó los desplantes como uno de los principales ejercicios para tener unas piernas que “den de qué hablar”.

“Me encanta hacer piernas y ejercicios en toda la parte de abajo del cuerpo, eso es lo que me fascina porque viene la fuerza para el patinaje. Creo que el secreto para tener unas buenas piernas tiene un componente genético, pero también los años de entrenamiento”, dijo.

Las máquinas de gimnasio y los patines no son las únicas responsables del buen físico que tiene este muchacho; la alimentación es crucial.

El modelo Alonso Salazar suele ser el encargado de darle el ramo de flores a las muchachas que se coronan cada año como Miss Costa Rica. (Instagram)

En su caso, dice que el 70 por ciento de lo “esculpido” que está su cuerpo es por la alimentación y el restante 30 por ciento por el deporte y el ejercicio.

