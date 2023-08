Modelo limonense da sus secretos para tener un físico de impacto

Kelvin Maxwell tiene 34 años de edad y, actualmente, vive en San José. (Instagram)

Constancia, ser claro en los objetivos y contar con una buena asesoría, son los tres componentes de la fórmula que usa el modelo limonense Kelvin Maxwell para tener un cuerpo que robe miradas y atraiga suspiros.

Maxwell tiene 34 años y su afición por el entrenamiento físico y la vida saludable inició cuando tenía 15 años y estaba en el colegio.

Su colegio, recordó, era una institución con un gran enfoque deportivo que le puso frente a los ojos los hábitos de un estilo de vida saludable desde muy temprana edad.

Practicó deportes como el baloncesto, del que es un gran aficionado, y más tarde llegó la fiebre por el fitness, disciplina que lo llevó en el 2013 a participar en el Señor Músculo, certamen donde obtuvo el segundo lugar.

“Desde hace diez años practico la parte del fitness y después de competir en ese concurso comencé a entrenar más fuerte y a capacitarme en ciertas áreas del fitness, más que todo como un tema personal y de superación propia”, afirmó el muchachón a La Teja.

Tal fue la dedicación y disciplina que le puso al gimnasio que en el 2014 ganó el Mister Forever y un año después el Men Universe Costa Rica.

Ahora, la mirada la tiene puesta en un nuevo concurso, con la diferencia de que este será cien por ciento fitness.

“Aspiro al certamen Miami Pro que es uno de los tops en las competencias fitness y estoy enfocado en prepararme para participar en el 2025 en esa competencia”, afirmó.

Además de sus negocios, Kelvin Maxwell se dedica al modelaje. (Instagram)

Secretos fit

En ese sentido, él reveló a La Teja algunos secretos con el fin de guiar a las personas que están pensando en adoptar hábitos de vida saludable como el ejercicio y la alimentación.

“Hay que entrenar el cuerpo de manera integral para cuidar las proporciones, porque si se entrena la parte que a uno más le gusta, que en mi caso es la espalda, pues esos músculos quedarán desproporcionados con las piernas, por ejemplo. Entonces la recomendación es entrenar de manera integral cada músculo para que crezcan con simetría”, explicó.

Él entrena cuatro veces a la semana en un promedio de hora y media al día. Prefiere entrenar en las tardes cuando se desocupa de sus obligaciones empresariales, ya que tiene un negocio de venta de autos y otro de bienes raíces.

Kelvin detalló que hace una hora de ejercicios en máquinas y 30 minutos o más de cardio, siempre considerando cuáles son sus objetivos. La dieta que sigue también respeta lo que busca.

“La dieta es sumamente importante y debe ser acorde a los objetivos propios. Si lo que quiero es aumentar de peso, hago una dieta de volumen no tan alta en calorías para no subir tanto en grasa, sino tener una dieta balanceada que me ayude a subir de masa muscular magra. Cuando estoy en etapa de definición se baja el nivel calórico para definir el cuerpo y bajar los porcentajes de grasa y se hace una dieta baja en calorías. Vienen muchas legumbres, pollo, verduras”, afirmó.

Kelvin Maxwell entrena cuatro veces a la semana durante hora y media.

También sugirió a las personas ser pacientes, porque los resultados de las horas de gimnasio y de la vida saludable no son de la noche a la mañana.

“Muchos en el camino al no ver los resultados o compararse con otras personas como influencers o figuras fitness, se desmotivan y hay que tener claro que cada objetivo es individual y que se debe respetar un proceso”, finalizó este galán, quien es graduado en Ingeniería Industrial.