Melissa Mora confirma que se unió al club de las solteras, pero puede que no dure así mucho tiempo

Melissa Mora confirma que está soltera de nuevo. (Jose Cordero)

La cantante Melissa Mora volvió al club de las solteras, al confirmar que terminó su relación de noviazgo con el empresario Alberto “Beto” Gómez.

La modelo y empresaria le confirmó la noticia al programa De boca en boca, en la coronación de su hermana Fabiola como la Mrs Universe Costa Rica 2024.

Meli y Beto tenían poco más de dos años de tener una relación formal y en mayo del año pasado se comprometieron, lo que habría sido el segundo matrimonio formal de la ramonense.

Aunque la ruptura podría no ser tan definitiva, ya que mencionó que solo Dios sabrá si terminarán definitivamente, pues aún se siguen hablando todos los días.

“Ahorita en la relación de noviazgo se puede decir que terminé, sí, pero no sabemos, di pues, no sé, la verdad es que ahorita estoy en un proceso de tranquilidad, le pido mucha sabiduría a Dios porque lo que estoy es tranquila con mi hija, disfrutando y haciendo las cosas tranquila, no tengo prisa, si vuelvo perfecto y si terminamos definitivo, pues solo Dios sabrá”, dijo al programa de Teletica.

Melissa Mora y "Beto" Gómez siempre andaban juntos. (Instagram)

Acá en La Teja hemos intentado conversar con ella para saber qué fue lo que pasó y si ya no hay vuelta atrás, pero no hemos obtenido respuesta de su parte.

Según trascendió en las últimas horas, la pareja tuvo un altercado fuerte el pasado fin de semana, lo que provocó que la modelo se devolviera a su casa en San Ramón y pusiera fin a su noviazgo. Sin embargo, no es la primera vez que discuten así y luego se contentan.

Meli y Beto se conocieron a través de una amiga en común y empezaron a salir tiempito después de que ella confirmara que se divorció de Jonathan Picado, su antigua pareja.

Hace un año la cantante se comprometió con su ahora expareja y asegura que no le devolverá el anillo porque fue un regalo. (Jose Cordero)

Ellos siempre andaban juntos en todos los eventos faranduleros, como conciertos, y él también la apoyaba mucho en su faceta como cantante y empresaria, puesto que muchas veces la acompañaba a los locales y a sus presentaciones.

En cuanto al anillo de compromiso, Meli dijo que los conservará porque fue un regalo muy especial que le hicieron y los regalos no se devuelven.