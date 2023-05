¿Se casará de blanco? ¿Habrá megaboda? Melissa Mora cuenta los detalles de su compromiso

Melissa Mora vive un momento dulce y quiere que se alargue por mucho tiempo. (Jose Cordero)

Melissa Mora atraviesa un momento más que feliz y bonito en su vida.

Por un lado, en la música pareciera que encontró su charco y le está yendo muy bien. Hace poco abrió el concierto de nada más y nada menos que de la Banda MS y en los últimos días lanzó el tema ”Mentira”, una canción a ritmo de banda, que ratifica que ese género es el que le encanta y en el que quiere enfocarse.

Además, la guapa ramonense, ahora vecina de Turrúcares de Alajuela, donde vive con Alberto Gómez, quien le propuso matrimonio recientemente.

Meli ya estuvo casada y se separó en 2021, a pesar de eso, nunca dejó de confiar en el amor y por eso, ahora está disfrutando el momento y empezando a planear todo lo que será su boda.

La guapa habló con La Teja de su vida y de la música.

Melissa Mora posó con su hermoso anillo de compromiso para el lente de La Teja. (Jose Cordero)

-¿Cómo le dieron el anillo de compromiso?

Bueno, ya habíamos hablado de que sí quería casarme con él, ya yo lo sospechaba que en cualquier momento se podía dar. Entonces él lo buscó, me lo entregó de una manera diferente, no fue lo típico, pero sí de una manera romántica, fue en el momento que consideró que estábamos bien, que no me lo esperaba, entonces me gustó, porque si hubiera sido de manera tradicional, ya me hubiera imaginado que vendría, entonces lo hizo en la casa y fue muy especial.

-¿Cómo se siente al darle una nueva oportunidad al matrimonio?

Con Beto me siento muy bien, es una persona que me apoya mucho en todo, es un hombre maduro y por eso estoy feliz, me respeta, quiere que nos casemos, ya vivimos juntos, entonces estoy dándome una oportunidad de estar con una persona que me quiere y que lo quiero.

-Recuerdo que cuando anunció su divorcio, usted dijo que no estaba peleada con el amor...

Exacto, yo creo que lo más bonito es esa pureza del amor, si a usted le brinda respeto, ¿por qué no darlo?, si queremos estar y dar el cien por ciento de cada uno, hagámoslo, no hay nada qué ocultar al amor.

A mí me gusta ser seria en una relación, si la persona me tiene respeto, el matrimonio es lo más bonito, porque trae confianza, unión, muchas cosas que lleva una pareja a decir que estamos bien. Pero eso de que no quieran casarse o solo estar por estar, yo siento que es porque la persona está esperando que le salga alguien más.

-¿Cómo reaccionó su hija al saber que la mamá se casa de nuevo?

Para mí eso es lo más importante, que ella tenga buena conexión con la persona con la que yo esté, que se siente feliz, tranquila y Beto se ha ganado a Camila, se tienen respeto y aprecio y eso me gusta, ella siente que puede confiar en él y que los dos estamos ahí para ella.

-¿Hay fecha?

No, todavía no, él quería que fuera antes de diciembre, pero yo creo que por el clima no va a ser antes de diciembre, preferiría en enero o cerca del verano.

-La otra vez fue una boda muy tradicional, ¿ahora qué se imagina?

Es complicado, me imagino más en la playa, pero por otra parte, tenemos tantos amigos y gente que nos quieren, entonces yo diría que habría que hacerlo como un turno. Todavía no he tomado la decisión.

Melissa Mora y su novio Alberto Gómez Calderón ya están comprometidos. Cortesía

-¿Casarse de blanco o de otro color?

Ah no, definitivamente de blanco.

-Hablando de la música, ¿qué tan difícil ha sido la transición a cantar música banda?

Yo siempre he cantado en topes, pero como cantaba urbano, me contrataban mucho en discotecas. Entonces, me he venido preparando para hacer este tema que es Mentira, que me encantó todo, lo grabamos en Colombia y fue hecho a mi medida, la voz, me sentí supercomoda en el estudio de Jordi Parra, que ha trabajado con grandes como Jessi Uribe y Jeison Jiménez.

-¿Cuál es la historia de esa canción?

Cuando viajé a Colombia, no sabía qué iba a grabar. Llegué al estudio y les dije que quería algo de despecho, tenía la idea muy clara, quería que las mujeres se identificaran porque muchas han vivido una situación como la que yo en un momento pasé. Tal vez lloramos en silencio pero nos limpiamos las heridas y salimos adelante.

-Entonces ese dolor sí pasa...

Claro, depende de la persona, en mi caso, así como amo, yo también decido olvidar, no es que sea muy fuerte, pero en uno está si quiere ser feliz o seguir la vida deprimida. Yo viví muchos despechos, cuando uno termina la mayoría de veces hay una infidelidad o algo que duele, entonces por eso quería hacer una canción de eso.

-¿Usted la escribió?

Sí, es una canción que viene desde cero, fueron mis ideas y tuve ayuda pero la hicimos en todo un día. Me gusta porque siento que es muy mía, hecha por mí.

-¿Cómo ha sido la respuesta de la gente?

La sacamos hace unos días y ya va por las 13 mil reproducciones y está muy bien, si comparamos con la mayoría de artistas a nivel nacional, va superbién.

-¿ Cree que ya la gente la acepta más como cantante?

Sí, gracias a Dios tengo mucho apoyo y eso es gracias al esfuerzo. Yo cuando estuve en Tu Cara me suena fue un reto, sabía que no era cantante, pero empecé a estudiar y me ayudó mucho, desde ahí tengo clases de canto y hasta la fecha sigo con Luis Montalbert, es algo que me ha ayudado demasiado. Yo siento la evolución y cada día aprendo más.

-¿Dónde la pueden contratar?

Al número 7267-4143.