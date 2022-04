Factor X regresa con nuevos bailarines luego de ocho años de inactividad

Una de las nuevas atracciones del grupo coreográfico es que ahora cada miembro hace un show solo y luego siguen todos juntos en tarima. Cortesía

Factor X, uno los grupos de bailarines más famosos de inicios del 2000 y que encendían con sus sensuales movimientos cualquier ‘ladies night’ (noche de mujeres) o festejos populares, está de vuelta.

Cada vez que anunciaban que los musculosos iban a estar en algún bar o salón de baile era un llenazo y diversión asegurada para todos los asistentes, en especial para las mujeres.

No obstante, en el 2014 su líder, Jason González, tuvo que tomar la difícil decisión de deshacer el grupo coreográfico porque, para en ese entonces, tenía la sesión de ‘cardio dance’ en el desaparecido programa “Su Mañana”, de canal 9, y el horario de los dos bretes lo estaba matando.

Sin embargo, el bailarín prometió volver y al fin ese momento llegó para el gusto de todas las fiesteras. Luego de ocho años de inactividad Factor X regresa a la tarima, pero ahora con nuevos bailarines.

Jason González es el fundador del grupo que nació en el año 2000 y se mantuvo hasta el 2014. Cortesía

Los exparticipantes del programa “Combate”, Randall Casanova y Elmer Piti “la Roca”, son las dos nuevas caras del grupo, junto con Allan Alfaro y González, quienes están desde sus inicios.

“El grupo siempre ha sido mío, pero hace ocho años decidí terminarlo porque empecé a trabajar en canal 9 en las mañanas y no podía con las trasnochadas. Después me dediqué a otras cosas y a mi empresa de producción de eventos. Hace unas semanas con la reactivación de las actividades, después de tantos meses de pandemia, me llamaron para ver si podía hacer un ‘ladies night’ y pensé que era el momento de volver”, mencionó Jason.

El bailarín aclaró que para este regreso prepararon un espectáculo nuevo, más al estilo de los shows que hacen en Estados Unidos, donde cada bailarín tiene sus minutos en tarima solo.

Además, ahora tienen diferentes opciones de vestuario, por lo que pueden salir como un árabe, de bombero, como personajes de la Casa de papel, de policía o de algún otro sexi personaje, mientras que antes salían vestidos todos iguales.

González aclaró que siguen siendo igual de sensuales que antes, pero sin caer en la vulgaridad porque no se quitan toda la ropa y que la única diferencia con los centros nocturnos gringos es que a ellos no les ponen un billetico después de cada presentación.

“Antes de la pandemia yo estaba a cargo de la discoteca Área 51, en Tibás, y ellos (La Roca y Casanova) hacían presentaciones ahí, me gustó mucho el trabajo que ellos realizan, como se desenvuelven en tarima, como hacen los show’s por eso decidí meterlos en el proyecto”, mencionó.

El excombatiente Randall Casanova es parte de los nuevos miembros del grupo de bailarines. Cortesía



— "Se le baila a las chicas pero siempre manteniendo la línea del respeto y tratando de no pasarse a lo vulgar sino manteniendo la línea entre lo sensual y lo erótico", Jason González

Un buen equipo

Allan Alfaro, quien formó parte de Factor X desde sus inicios, está muy feliz de volver a las tarimas y en especial que todo se vuelva a reactivar por el bien del público que estaba falto de diversión después de tantos meses de encierro.

Además, recalcó que ha hecho un buen equipo junto a los nuevos integrantes y que lo más importante es que esa unión y gusto por lo que hacen se nota en cada coreografía para el disfrute de todos.

“Creo que el entretenimiento es algo necesario y nos dimos cuanta ahora con todo esto que pasó, es algo que necesitamos para sobrellevar muchísimas cosas, para botar estrés, para subir la adrenalina, para desahogarnos, para sentirnos mejor. El grupo es algo que las personas lo estaban pidiendo mucho y la verdad estoy muy contento de volver”, dijo.

"La Roca" se ganó más de una admiradora cuando estuvo en Combate y ahora pretende hacer lo mismo bailando con Factor X. Cortesía

Allan aseguró que para él Factor X es como una “marca país” porque es el grupo coreográfico de mayor trayectoria y del que los demás han tomado como referencia.

“Este nuevo grupo está tomando un buen camino, que es el camino de la excelencia que tanto nos caracterizó por muchísimos años, y es en los detalles pequeños como esos, de elegir a los nuevos integrantes, es que el grupo ha tenido tanto éxito, y bueno gracias a Jason que ha sido un visionario de toda la vida”, mencionó.

El bailarín agregó que está seguro que el grupo irá creciendo cada vez más y que con su experiencia ayudará a que gane más popularidad.



— "Muy contento por la aceptación de la gente, el público es lo más importante para nosotros porque ellos son los que nos motivan a seguir trabajando", Allan Alfaro, bailarín

Allan Alfaro estuvo desde los inicios de la agrupación y dice estar muy feliz con su regreso. Cortesía

Un pegue en zonas rurales

El líder del grupo comentó que a pesar de que los tiempos han cambiado mucho y que están conscientes que en San José centro, por ejemplo, los jóvenes suelen ir más a los bares donde tienen Dj’s en vivo o que, en Alajuela y Heredia son más de ir a sitios donde hay música en vivo, eso no los desmotiva porque en las zonas rurales son más solicitados.

En comunidades como Pérez Zeledón, Guápiles, San Ramón o San Carlos el ambiente sigue siendo el mismo y por eso ya tienen varias contrataciones para los próximos meses.

“La idea es ofrecerle a los bares una opción para reactivar otra vez la economía de estos lugares. Ya tuvimos los dos primeros eventos en Guápiles y la verdad es que estuvieron superllenos. Parecía que nos querían secuestrar las mujeres, fue una locura”, mencionó Jason al recordar cómo fue ese regreso después de pandemia.

Para contrataciones puede comunicarse al 8434-1598. Cortesía

El bailarín mencionó que lo único que le ha sorprendido en este regreso es que algunas mujeres le han pedido que incluya bailarinas en el staff porque no a todas les gusta ir a ver solo hombres menearse de manera sensual.

“Algo que no se daba antes es que ahora hay chicas que me piden chicas en tarima, como ahora el tema de la sexualidad es tan abierto, eso nunca me había pasado, pero lo demás la esencia de los ‘ladies night’ sigue siendo la misma”, dijo González.

