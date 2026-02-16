Muere Robert Duvall, leyenda del cine, a los 95 años

El mundo del cine está de luto, tras confirmarse la muerte del actor estadounidense Robert Duvall, quien falleció este domingo a los 95 años.

El intérprete, nacido en California, deja una huella imborrable en la historia del sétimo arte gracias a su participación en películas como “El Padrino”, “El juez” y “Camino al cielo”.

El actor Robert Duvall falleció este lunes a los 95 años. (Claire_Folger)

Duvall fue reconocido por su versatilidad y profundidad actoral, cualidades que lo llevaron a brillar tanto en papeles protagónicos como secundarios.

A lo largo de su trayectoria, el actor recibió cinco nominaciones al premio Óscar, un reflejo claro del respeto que despertaba en la industria. Sin embargo, solo logró alzar la estatuilla en una ocasión, en 1984, gracias a su actuación en “Gracias y favores”, cinta que marcó uno de los puntos más altos de su carrera.

Hasta el momento no han trascendido las causas de su deceso.