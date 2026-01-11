Muere a los 69 años T.K. Carter, actor de La cosa, Punky Brewster y Domino

El actor T.K. Carter, conocido por su papel en el clásico de terror La cosa y por interpretar al profesor Mike Fulton en Punky Brewster, ha fallecido a los 69 años.

T.K. Carter en su papel de Nauls, el cocinero en La cosa (1982), una de sus interpretaciones más icónicas en el cine de terror. (imdb/imdb)

La triste noticia fue confirmada el pasado viernes 9 de enero, cuando el actor fue encontrado sin vida en su hogar en Duarte, California, Estados Unidos. Aunque aún no se han revelado las causas oficiales del fallecimiento, se cree que fue debido a causas naturales.

Carter, quien comenzó su carrera como humorista, dio sus primeros pasos en televisión en 1976 con una aparición en la serie de NBC La mujer policía. En 1983, obtuvo su primer gran papel protagonista en la comedia Just Our Luck, donde compartió pantalla con Richard Gilliland. A lo largo de su carrera, el actor hizo apariciones en diversas series de renombre, como Jem, Buenos días, señorita Bliss, Sinbad, Todo el mundo odia a Chris y The Company You Keep.

T.K. Carter como el profesor Mike Fulton en Punky Brewster, donde su carisma y sentido del humor conquistaron a toda una generación de televidentes. (imdb/imdb)

Uno de los trabajos más aclamados de Carter fue su participación en la miniserie de HBO The Corner (2000), una adaptación de la novela de David Simon y Ed Burns, que relataba la vida de una familia de Baltimore inmersa en la pobreza y las drogas. La serie recibió elogios de la crítica por su cruda representación de la vida en los barrios más marginados.

LEA MÁS: Salió a la luz el infierno que vivió Michael Jackson en sus últimos días

Un rostro reconocido en el cine

En la gran pantalla, Carter se destacó por su versatilidad y participación en diversos géneros. Su papel más recordado fue el de Nauls, el cocinero de la estación de investigación en La cosa (1982), uno de los filmes más importantes de la ciencia ficción y el terror. Además, tuvo roles en películas como Correrías de verano, La presa de Walter Hill, Doctor Detroit, The Way Back y Él es mi chica.

LEA MÁS: El último mensaje de Yeison Jiménez antes de morir en un accidente de avioneta causa escalofríos

Uno de sus últimos papeles más recordados fue su participación en Space Jam (1996), donde prestó su voz para interpretar al Monstruo Nawt, uno de los antagonistas de la película, un nerdluck rojo encargado de robar las habilidades del jugador de baloncesto Muggsy Bogues.

A lo largo de su carrera, Carter se ganó el cariño y respeto de la industria por su talento, su capacidad para adaptarse a diversos géneros y por su presencia carismática en la pantalla. Su legado será recordado por aquellos que crecieron viendo sus papeles icónicos, tanto en televisión como en el cine.