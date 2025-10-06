Farándula

Fallece Kimberly Hebert, actriz de The Big Bang Theory, a los 52 años

Kimberly Hebert Gregory, actriz de cine y televisión reconocida por sus papeles en Vice Principals, Grey’s Anatomy y Better Call Saul, falleció a los 52 años. La causa de su muerte aún no ha sido revelada

EscucharEscuchar
Por Marcelo Poltronieri
La actriz participó en series como Grey’s Anatomy, Better Call Saul y The Big Bang Theory.
La actriz participó en series como Grey’s Anatomy, Better Call Saul y The Big Bang Theory. (MATT WINKELMEYER, AFP/Getty Images via AFP)

La actriz estadounidense Kimberly Hebert Gregory, reconocida por papeles en The Big Bang Theory y en la serie de comedia de HBO Vice Principals, falleció el 3 de octubre a los 52 años, según informaron medios internacionales como The New York Times y El Clarín.

Su muerte fue confirmada por su exesposo, el actor y cantante Chester Gregory, quien compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram. “Eras la brillantez personificada, una mujer cuya mente iluminaba cada rincón”, escribió en un emotivo mensaje de despedida.

LEA MÁS: (Video) ¿“El Chavo del 8″ en inglés? Saturday Night Live revive el clásico mexicano con Bad Bunny como “Quico”

Una carrera marcada por la versatilidad

Nacida el 7 de diciembre de 1972 en Houston, Texas, Hebert Gregory se graduó en Psicología en el Mount Holyoke College antes de dedicarse a la actuación. Su carrera comenzó en el teatro a finales de los años 90, pero su salto a la fama llegó en 2016, cuando interpretó a la carismática directora Belinda Brown en Vice Principals, serie que tuvo dos temporadas y consolidó su talento ante el público internacional.

En televisión, también participó en exitosas producciones como The Big Bang Theory, Grey’s Anatomy, Better Call Saul, Two and a Half Men, Brooklyn Nine-Nine, Dollface y Gossip Girl.

En The Big Bang Theory, la actriz tuvo una pequeña aparición en la serie como una síquica a la que Penny llevó a Sheldon.

Kimberly Hebert Gregory se hizo conocida mundialmente por su papel de Belinda Brown en la serie Vice Principals de HBO.
Kimberly Hebert Gregory se hizo conocida mundialmente por su papel de Belinda Brown en la serie Vice Principals de HBO. (MATT WINKELMEYER, AFP/Getty Images via AFP)

Reacciones de colegas y homenaje de su exesposo

El anuncio de su fallecimiento provocó una ola de mensajes de tristeza y reconocimiento en el mundo del espectáculo. Chester Gregory, con quien tuvo un hijo, la recordó como “mucho más que una exesposa, una amiga y una inspiración”.

El actor Leslie Odom Jr., conocido por su papel en Hamilton, respondió al homenaje de Chester con un mensaje de apoyo: “Un homenaje precioso, hermano. ¡Qué luz nos dio!”.

LEA MÁS: Muere Gustavo Cosaín, galán de Televisa, y el mundo de las telenovelas llora su partida

Un legado de talento y humanidad

Aunque la causa de su fallecimiento no ha sido revelada, el impacto que dejó Kimberly Hebert Gregory en la televisión y el cine permanece entre sus colegas y admiradores. Su presencia en la pantalla se distinguió por la fuerza de sus interpretaciones y su versatilidad, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial y fue revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Kimberly Hebert GregoryVice PrincipalsfallecimientoHBO
Marcelo Poltronieri

Marcelo Poltronieri

Editor, encargado de las secciones de Inteligencia Artificial y Nacionales. Ayuda en la estrategia de redes sociales. Trabaja en Grupo Nación desde el 2012. Es bachiller en Periodismo, licenciado en Producción Audiovisual y máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.