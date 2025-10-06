Fallece Kimberly Hebert, actriz de The Big Bang Theory, a los 52 años

La actriz participó en series como Grey’s Anatomy, Better Call Saul y The Big Bang Theory. (MATT WINKELMEYER, AFP/Getty Images via AFP)

La actriz estadounidense Kimberly Hebert Gregory, reconocida por papeles en The Big Bang Theory y en la serie de comedia de HBO Vice Principals, falleció el 3 de octubre a los 52 años, según informaron medios internacionales como The New York Times y El Clarín.

Su muerte fue confirmada por su exesposo, el actor y cantante Chester Gregory, quien compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram. “Eras la brillantez personificada, una mujer cuya mente iluminaba cada rincón”, escribió en un emotivo mensaje de despedida.

Una carrera marcada por la versatilidad

Nacida el 7 de diciembre de 1972 en Houston, Texas, Hebert Gregory se graduó en Psicología en el Mount Holyoke College antes de dedicarse a la actuación. Su carrera comenzó en el teatro a finales de los años 90, pero su salto a la fama llegó en 2016, cuando interpretó a la carismática directora Belinda Brown en Vice Principals, serie que tuvo dos temporadas y consolidó su talento ante el público internacional.

En televisión, también participó en exitosas producciones como The Big Bang Theory, Grey’s Anatomy, Better Call Saul, Two and a Half Men, Brooklyn Nine-Nine, Dollface y Gossip Girl.

En The Big Bang Theory, la actriz tuvo una pequeña aparición en la serie como una síquica a la que Penny llevó a Sheldon.

Kimberly Hebert Gregory se hizo conocida mundialmente por su papel de Belinda Brown en la serie Vice Principals de HBO. (MATT WINKELMEYER, AFP/Getty Images via AFP)

Reacciones de colegas y homenaje de su exesposo

El anuncio de su fallecimiento provocó una ola de mensajes de tristeza y reconocimiento en el mundo del espectáculo. Chester Gregory, con quien tuvo un hijo, la recordó como “mucho más que una exesposa, una amiga y una inspiración”.

El actor Leslie Odom Jr., conocido por su papel en Hamilton, respondió al homenaje de Chester con un mensaje de apoyo: “Un homenaje precioso, hermano. ¡Qué luz nos dio!”.

Un legado de talento y humanidad

Aunque la causa de su fallecimiento no ha sido revelada, el impacto que dejó Kimberly Hebert Gregory en la televisión y el cine permanece entre sus colegas y admiradores. Su presencia en la pantalla se distinguió por la fuerza de sus interpretaciones y su versatilidad, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento.

