Muere Gustavo Cosaín, galán de Televisa, y el mundo de las telenovelas llora su partida

Gustavo Cosaín falleció este sábado. (Facebook/Facebook)

El universo de las telenovelas en México y América Latina está de luto. Este viernes, 3 de octubre de 2025, se confirmó la muerte de Gustavo Cosaín, uno de los galanes más recordados de Televisa, quien durante años conquistó a la audiencia con su talento y carisma en la pantalla chica.

LEA MÁS: Muere de manera inesperada el actor mexicano Carlos Arau, recordado por el programa ‘Vecinos’

A través del perfil en redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) se informó de su fallecimiento. “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Gustavo Cosaín. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, indicaba el mensaje que, rápidamente, recibió reacciones de fans y colegas del medio.

LEA MÁS: Murió el actor y cantante Zubeen Garg en accidente acuático

Gustavo Cosaín es recordado por muchas producciones mexicanas. (Facebook/Facebook)

Cosaín formó parte de producciones icónicas como Simplemente María, Ni contigo ni sin ti, El abuelo y yo y La culpa, en las cuales demostró su talento y dejó huella en el corazón de los televidentes. Su presencia en estas historias de amor, drama y comedia marcó una generación, convirtiéndolo en un referente del mundo televisivo.

Durante los últimos años, el actor se encontraba retirado de la actuación debido al cáncer, enfermedad que él mismo documentó en sus redes sociales. En varias publicaciones, compartió su lucha diaria, mostrando la fortaleza con la que enfrentó cada tratamiento y cirugía. Incluso, en momentos difíciles, Cosaín pidió ayuda a sus seguidores para cubrir los gastos médicos, dejando claro su amor por su profesión y su deseo de superar las adversidades.

A pesar de la enfermedad, nunca perdió la conexión con sus fans, quienes constantemente le enviaban mensajes de apoyo y cariño. La causa exacta de su muerte aún no ha sido especificada, pero su legado en la televisión mexicana y en los corazones de quienes lo admiraron seguirá vivo.

Hoy, la pantalla chica recuerda a Gustavo Cosaín no solo como un galán de telenovelas, sino como un ser humano que mostró su valentía frente a la enfermedad, dejando una enseñanza de perseverancia y amor por su carrera.