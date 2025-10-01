Muere de manera inesperada el actor mexicano Carlos Arau, recordado por el programa ‘Vecinos’

Carlos Arau falleció de manera inesperada. Foto: People en Español. (people en espal/Carlos Arau)

El actor y director mexicano Carlos Arau, conocido por su participación en series como Vecinos y La Rosa de Guadalupe, falleció de manera inesperada a los 54 años. La noticia fue confirmada este lunes por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en Ciudad de México a través de sus redes sociales.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, expresaron voceros de la institución.

Carlos Arau estuvo en varias producciones. Foto: People en Español. (people en espal/Carlos Arau)

Tihui Arau, familiar del actor, también se pronunció: “Descanse en paz el actor y comediante Carlos Arau. Nos reuniremos para despedirlo en el velatorio”, indicó. Carlos contaba con más de 35 años de trayectoria artística, trabajando en cine, teatro, televisión y comerciales. Entre sus participaciones más destacadas en cine se encuentra Perdita Durango (1997), junto a Rosie Pérez y Javier Bardem.

De acuerdo con Radio Fórmula México, Arau estaba desarrollando un guión sobre la vida de Gabriel Figueroa, reconocido cinematógrafo de la Época de Oro del cine mexicano, proyecto que quedó inconcluso tras su repentina muerte.

El actor siempre fue transparente sobre sus retos personales y en redes sociales llegó a publicar mensajes como: “Actor busca trabajo”, mostrando su lado más humano y cercano con los seguidores.

En 2024, Arau comenzó a incursionar en TikTok, donde interpretó al personaje animado Popeye el Marino. Además, desde su hogar ofrecía cochinita pibil “al horno de leña”, compartiendo su pasión por la gastronomía junto con sus seguidores.

La partida de Carlos Arau deja un vacío en el mundo del entretenimiento mexicano y lo recuerda como un profesional versátil, creativo y cercano al público, que supo ganarse el cariño de colegas y fans durante más de tres décadas de carrera.