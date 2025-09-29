Fama y olvido: actores que terminaron viviendo en la calle, el caso reciente de Tylor Chase

Tylor Chase pasó de brillar en su adolescencia a vivir en la calle. (Facebook/Facebook)

El nombre de Tylor Chase volvió a los titulares a finales de septiembre de 2025, cuando un video en TikTok lo mostró viviendo en calle en Los Ángeles, situación que han vivido otros artista.

LEA MÁS: Rescatan a actriz de la telenovela “Rosa Salvaje” que vivía en la calle

Chase fue recordado por su papel como Martin Qwerly en la serie juvenil El Manual de Supervivencia de Ned de Nickelodeon (2004-2007). Su aparición impactó a millones de usuarios, que recordaban al simpático personaje parlanchín, y no podían creer que el actor estuviera viviendo en la indigencia.

Medios internacionales confirmaron la autenticidad del video y la situación de Chase. Su madre explicó públicamente que su hijo padece problemas de salud mental, y pidió detener las campañas de recaudación porque él necesita apoyo médico y supervisión profesional antes que dinero en efectivo. Según detalló, Chase no ha tenido un rol en la industria desde su participación en el videojuego L.A. Noire (2011). Hoy, su historia es un recordatorio doloroso de cómo la fama infantil puede desvanecerse sin un sistema de apoyo detrás.

Natasha Lyonne: de Hollywood al borde de la indigencia

Natasha Lyonne se levantó y volvió a actuar (FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP)

Hoy es reconocida mundialmente por su papel en Orange Is the New Black, pero en los años 2000 la actriz Natasha Lyonne estuvo a punto de perderlo todo. En 2001 fue arrestada por posesión de drogas, y hacia 2005 se reportó que había sido desalojada de su departamento en Nueva York. En entrevistas posteriores, Lyonne reconoció que llegó a depender de amigos para dormir en sofás y que su salud estaba en riesgo. Logró rehabilitarse y años después volvió a triunfar en Netflix, pero su caso mostró cómo una estrella juvenil podía caer en la ruina absoluta.

LEA MÁS: Famosa actriz pasó de brillar en Televisa a vivir en triste situación de calle

Nick Stahl: desaparecido y encontrado en las calles

Nick Stahl participó en películas como Terminator 3: La rebelión de las máquinas.

El actor Nick Stahl, recordado por interpretar a John Connor en Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003), vivió uno de los episodios más mediáticos de caída en Hollywood. En 2012 fue reportado como desaparecido en Los Ángeles. Poco después, la prensa lo fotografió viviendo en la calle y luchando contra las drogas. Stahl ingresó a rehabilitación varias veces, y aunque en años recientes ha retomado pequeños papeles, su historia sigue siendo un ejemplo claro de cómo la fama puede desmoronarse rápidamente.

Gary Busey: del Óscar a la indigencia temporal

El actor Gary Busey, nominado al Óscar en 1979 por The Buddy Holly Story, sufrió un grave accidente de moto en 1988 que marcó su vida. Tras el accidente, se hundió en las drogas y enfrentó graves problemas financieros. Diversos medios como Daily Mail, reportaron que llegó a vivir en la calle por un tiempo en la década de 1990. Aunque después recuperó cierta estabilidad con papeles secundarios en cine y televisión, sus problemas económicos lo llevaron incluso a declararse en bancarrota en 2012.

Gary Poulter: descubierto en la calle y llevado al cine

Uno de los casos más singulares fue el de Gary Poulter, un hombre sin hogar en Austin, Texas, que fue descubierto por un director de casting y contratado para actuar en la película Joe (2013), junto a Nicolas Cage. Su actuación recibió elogios de la crítica, pero poco después del rodaje Poulter fue hallado muerto en la calle a causa de su adicción al alcohol. Su caso simboliza la fragilidad de quienes, incluso teniendo talento, no logran escapar del ciclo de la indigencia.

LEA MÁS: Actriz Mónica Cervera está en la cárcel tras ser detenida como sospechosa de varios delitos

Danny Bonaduce: la caída de un niño estrella

Famoso en los años 70 por su papel en la serie The Partridge Family, Danny Bonaduce terminó viviendo en su auto en la década de 1980. El actor confesó en entrevistas que su vida se vino abajo por adicciones y problemas legales. Con el tiempo logró reinventarse como conductor de radio, pero su historia dejó en evidencia la vulnerabilidad de los actores infantiles.

Lecciones detrás de las caídas

Tylor Chase se mostró feliz, pese a la vida que lleva ahora (Captura de video/Captura de video)

Los casos de Tylor Chase, Natasha Lyonne, Nick Stahl, Gary Busey, Gary Poulter y Danny Bonaduce tienen un punto en común: la combinación de salud mental deteriorada, adicciones y falta de redes de apoyo. La fama, lejos de protegerlos, los expuso ante los peligros y malas decisiones de la vida.

Fans de Tylor Chase están recaudando dinero para ayudar al actor con el fin de que salga de la calle y con suerte recupere su carrera, como se ha dado en otros casos.

*Esta noticia fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.