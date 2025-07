Famosa actriz pasó de brillar en Televisa a vivir en triste situación de calle

Actriz y cantante Robertha pasó de la fama en Televisa a vivir en la calle (Tomada de X/Twitter)

La actriz y cantante Gloria Ivonne Barrera Gutiérrez, conocida como Robertha, fue vista en presunta situación de indigencia en la Ciudad de México.

Según reportó el medio Infobae este domingo 27 de julio. La mujer, quien fue una figura destacada de la televisión y el cine durante los años setenta, estaría viviendo en las calles, desorientada y con signos de abandono.

Robertha, nacida el 1 de enero de 1949 en Lima, Perú, desarrolló su carrera artística en México, donde participó en telenovelas como Los ricos también lloran (1979) y películas como Rosas blancas para mi hermana negra (1970) y Guyana: Cult of the Damned (1979). Además, destacó como cantante de boleros, baladas y bossanova, y llegó a obtener un disco de oro en Hollywood por su interpretación de “Amor, no llores”, lo que la convirtió en una artista reconocida internacionalmente.

La información sobre su presunta situación actual fue revelada por la periodista Inés Moreno, quien publicó en sus redes sociales un video en el que habla con la propia actriz en un parque cercano a las avenidas Reforma e Insurgentes, en la Ciudad de México.

Según Infobae, la actriz fue encontrada sin pertenencias, sin documentos visibles y con un estado anímico inestable, aunque lograba mantener cierta lucidez.

Una vecina de la zona, quien compartió con Robertha, también habló con Moreno y le manifestó que la actriz se encontraba en ese estado desde hace un tiempo. La mujer dijo que había tenido varias conversaciones con ella y que incluso la reconoció como artista.

La periodista afirmó que su intención no fue difundir el video por morbo, sino para hacer visible la situación y buscar ayuda para la artista.

La historia de Robertha conmovió a usuarios en redes sociales y a medios de comunicación que recordaron su paso por Televisa.