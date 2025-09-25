James Van Der Beek, actor de Dawson’s Creek, apareció para hablar de su lucha contra el cáncer e impactó por su aspecto físico

James Van Der Beek no estuvo en el evento. foto: El tiempo Colombia (James Van Der Beek/James Van Der Beek)

La nostalgia se apoderó del Teatro Richard Rodgers en Nueva York este lunes, cuando los fanáticos de Dawson’s Creek se reunieron para un evento benéfico muy especial.

La cita consistió en una lectura en vivo del episodio piloto de la serie que marcó a toda una generación, con la participación de gran parte del elenco original.

Sin embargo, la ausencia más notoria fue la de James Van Der Beek, el recordado Dawson Leery, quien no pudo asistir físicamente debido a problemas de salud.

A través de sus redes sociales, el actor, de 48 años, explicó que estaba lidiando con dos virus estomacales, aunque muchos seguidores recordaron su diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa 3, recibido en 2024, un desafío que ha transformado su vida tanto personal como profesionalmente.

Un mensaje de gratitud y buen humor

Aunque no estuvo presente, Van Der Beek quiso agradecer a los asistentes que compraron entradas para apoyar la causa benéfica. En un video pregrabado, expresó su emoción por la reunión y presentó de forma cómica a su “suplente” para la noche: Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton. Con su característico sentido del humor, bromeó diciendo que sus hijos probablemente lo verían como una mejora.

La velada también tuvo momentos muy emotivos. La esposa de Van Der Beek, Kimberly, subió al escenario acompañada por sus hijos, y junto con el elenco interpretaron la icónica canción “I Don’t Want to Wait” de Paula Cole, tema principal de Dawson’s Creek.

La interpretación rindió homenaje al actor y apoyó la causa del evento, que recaudó fondos para F Cancer, organización dedicada a la lucha contra el cáncer.

El regreso de las estrellas de Dawson’s Creek

La reunión fue un verdadero reencuentro para los fans de la serie que cautivó a la audiencia entre 1998 y 2003. Estuvieron presentes Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Busy Philipps y otros miembros del elenco original, reviviendo la magia de la serie, aunque solo por una noche. La lectura fue dirigida por Jason Moore y producida por Kevin Williamson y Greg Berlanti, responsables del éxito de la serie en su momento.

Un testimonio de fortaleza y esperanza

Desde su diagnóstico, James Van Der Beek ha compartido con total sinceridad su proceso. En una entrevista reciente con People, describió los primeros meses del tratamiento como aterradores y abrumadores, pero no dejó de enviar un mensaje de optimismo.

“Los milagros ocurren, y ocurren constantemente”, dijo, animando a otros pacientes a tener paciencia y cuidarse a sí mismos durante la adversidad.

Van Der Beek ha encontrado en su familia un apoyo incondicional. “He sido realmente bendecido con mi esposa y mis hijos. Tengo mucho por lo que vivir, y es una vida hermosa”, confesó, dejando claro que ellos son su motor para seguir adelante.