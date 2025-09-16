Falleció Robert Redford, leyenda del cine y fundador del festival Sundance

Robert Redford falleció a los 89 años (Tomada de X/Tomada de X)

El actor y director estadounidense Robert Redford falleció a los 89 años en la madrugada de este martes mientras dormía en su rancho en Utah, según informó El Confidencial y diversos medios internacionales.

La estrella de Hollywood, que marcó generaciones con su carisma en la pantalla, se convirtió en un ícono del séptimo arte y del cine independiente.

Redford nació en 1936 y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del cine en los años 70. Protagonizó cintas inolvidables como Dos hombres y un destino junto a Paul Newman, Tal como éramos (1973), El golpe (1973), El gran Gatsby (1974), Todos los hombres del presidente (1976) y Memorias de África.

Su talento no se limitó a la actuación. En 1980 ganó el Oscar como Mejor Director por Ordinary People, confirmando su versatilidad y prestigio en la industria.

Aporte al cine independiente

Más allá de Hollywood, Robert Redford fue el fundador del Instituto Sundance y del festival de cine del mismo nombre, que se convirtió en la plataforma más importante para cineastas independientes de todo el mundo. Ese legado le dio un lugar especial entre artistas y críticos, al abrir camino a propuestas arriesgadas y voces emergentes.

El actor atravesó momentos duros en su vida, como la muerte de su madre en 1955, lo que lo llevó a dejar los estudios y vivir una etapa bohemia en Europa. También enfrentó problemas con el alcohol antes de encontrar en la actuación su camino definitivo.

En 2018 anunció su retiro oficial de la actuación y desde entonces llevó una vida tranquila y discreta en Utah, alejado de los reflectores, como siempre había querido.

Con su inconfundible melena rubia y mirada intensa, Redford fue considerado uno de los grandes seductores de la gran pantalla. Su imagen quedó ligada a la de un galán clásico, pero también a la de un actor comprometido con papeles que reflejaban la sociedad de su tiempo.