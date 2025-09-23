Murió el actor y cantante Zubeen Garg, en accidente acuático. (People en Español/Captura)

Zubeen Garg, actor y cantante de la India, reconocido por su éxito musical “Ya Ali”, de la película A Love Story (2006), falleció en un accidente acuático, según reportó la prensa internacional.

Los primeros informes señalan que el artista habría sufrido una emergencia médica mientras buceaba en Singapur.

El accidente ocurrió el pasado viernes 19 de setiembre, pero la noticia la dio a conocer la prensa internacional hasta este martes.

De acuerdo con los reportes, Garg presentó dificultades en el agua, recibió maniobras de reanimación y fue trasladado al hospital.

A pesar de los esfuerzos médicos y la reanimación cardiopulmonar, no fue posible salvarle la vida.

Considerado una de las voces más influyentes de la India, Garg convirtió “Ya Ali” en un clásico del cine musical de Bollywood.

Además de cantante y actor, destacó como productor musical, compositor, director de cine e intérprete versátil.