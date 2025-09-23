¿Cómo es Heineken, la empresa que compró a FIFCO?

Heineken (Shutterstock/Shutterstock)

La empresa Florida Ice and Farm Company (FIFCO), anunció en un comunicado oficial la venta de su negocio de bebidas, alimentos y tiendas de conveniencia a Heineken por un monto de US$ 3.250 millones, esto según la empresa.

El acuerdo incluye las operaciones en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y México, así como participaciones en Nicaragua y Panamá. Además, engloba marcas icónicas como Imperial y cadenas de retail como Musmanni y Fresh Market. Según la propia compañía, la transacción quedará cerrada en el primer semestre de 2026, tras la aprobación de las autoridades regulatorias.

Una cervecera con 160 años de historia

Heineken anunció este martes sus planes de expansión en Centroamérica. (Shutterstock/Shutterstock)

Heineken N.V. nació en 1864 en Ámsterdam, cuando Gerard Adriaan Heineken compró una pequeña fábrica llamada De Hooiberg. Desde entonces creció hasta convertirse en la segunda cervecera más grande del mundo, con presencia en más de 190 países y un portafolio de más de 300 marcas.

Su producto más reconocido es la Heineken Lager, una pale lager de 5% de alcohol famosa por la botella verde y la estrella roja, aunque también controla marcas como Amstel, Sol, Birra Moretti y Desperados.

¿Por qué invertir en Centroamérica?

El CEO de Heineken, Dolf van den Brink, explicó que la compra responde al plan estratégico “EverGreen”, que busca crecimiento en mercados con alto potencial. En declaraciones reproducidas por La Nación, el directivo destacó que Centroamérica es atractiva por su estabilidad económica, su cultura de consumo y la fuerza de marcas locales como Imperial.

El futuro de FIFCO

Aunque cede su división de bebidas y alimentos, FIFCO subrayó que la venta representa una forma de generar valor para sus accionistas y asegurar el crecimiento de sus marcas bajo el respaldo de un líder global. La empresa continuará operando en otras áreas estratégicas en Costa Rica y mantendrá su identidad como grupo empresarial.

Lo que cambia para los consumidores

Con la llegada de Heineken, se esperan:

Más innovación en productos y nuevas variedades gracias a la integración global.

y nuevas variedades gracias a la integración global. Estándares internacionales en producción y sostenibilidad .

. Mayor competencia en el segmento premium, con la convivencia de marcas locales como Imperial y marcas internacionales bajo el mismo grupo.

Heineken expuso, este martes, cuáles son sus planes de negocio para Costa Rica, Centroamérica y México. (Cortesía Heineken/Cortesía Heineken)

