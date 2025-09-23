Boston Scientific Corporation hace un gran anuncio para Costa Rica

Boston Scientific Corporation, proveedor mundial en dispositivos médicos innovadores, anunció la expansión de sus operaciones en Costa Rica con la apertura de su nuevo Global Hub.

Las instalaciones están en la Zona Franca América, en Heredia.

Boston Scientific Corporation da un gran anuncio para Costa Rica. (Jorge Arce)

“Este nuevo centro de servicios reúne en un punto estratégico a cerca de 1.200 colaboradores con funciones de Investigación y Desarrollo (I+D), así como todos los equipos de servicios compartidos de la empresa, incluyendo áreas como Diseño, Ingeniería de Empaque, Administración de Proyectos, Asuntos Regulatorios y Clínicos, Finanzas, Recursos Humanos y Tecnologías de la Información. La expansión permitirá la creación de 250 nuevos empleos durante los próximos 12 meses”, informó la compañía.

Boston Scientific tiene tres plantas de manufactura de clase mundial, una oficina comercial y un hub global de servicios.

“Su expansión refleja la confianza en nuestro talento humano, la estabilidad de nuestro país y nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Esta nueva inversión generará más empleos de calidad y fortalece a Costa Rica como un centro estratégico para el desarrollo de soluciones médicas que impactan, positivamente, la vida de millones de personas en todo el mundo. Boston Scientific cuenta con nuestro respaldo y apoyo para seguir creciendo en el país”, afirmó Indiana Trejos, ministra a.i. de Comercio Exterior.

Este Global Hub demuestra que el talento costarricense y la capacidad de innovación continúan ofreciendo el entorno idóneo para que empresas líderes en tecnología médica consoliden y amplíen sus operaciones estratégicas de alto valor en suelo nacional”, añadió Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Boston Scientific opera desde hace más de veinte años en Costa Rica y cuenta con otras cuatro operaciones en el país, que incluyen tres plantas de manufactura ubicadas en Heredia, Alajuela y Cartago y una operación comercial en San José.

Boston Scientific Corporation hará una feria de empleo virtual. (Jonathan Jiménez)

Oportunidades de empleo

Boston Scientific anunció además una feria virtual de empleo disponible a partir del 23 de setiembre, en la cual los interesados podrán aplicar en línea en este enlace.

Las oportunidades incluyen roles técnicos, administrativos y de liderazgo en áreas como I+D, Tecnologías de la Información, Recursos Humanos y Finanzas, entre otras. La compañía busca profesionales con habilidades de colaboración transversal e integración global.

“Boston Scientific ofrece una extraordinaria experiencia laboral que brinda oportunidades para el bienestar integral, flexibilidad laboral, programas de desarrollo profesional y oportunidades de movilidad internacional, lo que la consolida como una de las empresas más atractivas para el talento costarricense”, explicó Karla Zúñiga, gerente de Recursos Humanos de Boston Scientific.