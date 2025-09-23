Esto fue lo que pasó con Diego Vargas, el único diputado que no votó sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves

De todos los diputados que asistieron el lunes a la Asamblea Legislativa, solo uno no estuvo presente en la votación para el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, se trata del legislador independiente Diego Vargas.

Él llegó al Congreso con el Partido Liberal Progresista, pero hace unos meses renunció a ese partido. Ahora es el candidato a una de las vicepresidencias por el Partido Unidos Podemos, que lidera la exministra de la Presidencia Natalia Díaz.

Luis Diego Vargas se salió antes de la votación sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves. (Asamblea Legislativa)

El legislador estuvo en gran parte de la sesión legislativa, pero luego se salió del plenario y cuando se dio la polémica e histórica votación, no estuvo presente.

Al consultar al despacho del diputado a qué se debió la acción de Vargas, se nos dijo que recibió una llamada que lo hizo ausentarse del plenario.

“Don Diego estuvo presente en la Asamblea; sin embargo, recibió una llamada y tuvo que salir con urgencia a atender un asunto familiar. No estoy autorizado para brindar mayores detalles, en el momento en que don Diego tenga la voluntad de comunicar lo sucedido, con todo gusto atenderemos sus consultas”, informaron en el despacho.

Además, desde la campaña de Natalia Díaz llegó un comunicado en el que ampliaron sobre el tema.

“Luis Diego Vargas estuvo presente en el Plenario desde el inicio de la sesión. Recibió una llamada relacionada con la condición de salud de su madre. Por respeto a su situación personal y familiar, no se brindarán mayores detalles.

Vargas es canditato a la vicepresidencia por el Partido Unidos Podemos. (Albert Marín)

“Permaneció en el recinto hasta pasadas las 4 p.m., a la espera de que se procediera con la votación. Al constatar que el espacio estaba siendo utilizado principalmente para discursos políticos y que el resultado ya estaba definido, decidió retirarse para atender la situación familiar que lo requería”, se detalló en el comunicado.

A Chaves no le quitaron la inmunidad porque eran necesarios 38 votos positivos, pero solo se dieron 34.

21 diputados votaron en contra de levantarle la inmunidad al mandatario; la única legisladora que no estuvo del todo en la sesión fue la independiente Cynthia Córdoba, que viajó a Suiza.

Con este resultado, Chaves seguirá con la inmunidad y las autoridades judiciales deberán esperar a que el mandatario termine su mandato. Una vez que eso ocurra, también perderá la inmunidad y ahí sí se podría seguir el proceso penal en su contra.