Brad Everett Young, actor de ‘Grey’s Anatomy’, murió a los 46 años en accidente de tránsito

Falleció actor de la serie Grey's Anatomy (Archivo/Instagram/Archivo/Instagram)

Brad Everett Young, reconocido actor de la serie ‘Grey’s Anatomy’ y de la película ‘Los Ángeles de Charlie’, falleció a los 46 años tras un trágico accidente de tránsito en Los Ángeles, Estados Unidos.

Según el Tiempo Colombia el siniestro ocurrió el 17 de setiembre, cuando un vehículo que circulaba a gran velocidad en sentido contrario impactó contra su carro. Aunque fue rescatado con signos vitales, Young murió poco después de ser ingresado en un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Brad Everett Young tenía 46 años. foto; El tiempo Colombia (el tiempo /Brad Everett Young)

Con más de dos décadas de carrera, Brad Everett Young destacó tanto en la televisión como en el cine. Participó en series icónicas como ‘Boy Meets World’, ‘Beverly Hills, 90210’, ‘Numbers’, ‘Embrujadas’ y, por supuesto, ‘Grey’s Anatomy’. En cine, formó parte de reconocidas producciones como ‘Los Ángeles de Charlie’ (2000), ‘Parque Jurásico III’ (2001), ‘Te quiero, tío’ (2009) y la aclamada ‘El Artista’ (2011).

LEA MÁS: Falleció Robert Redford, leyenda del cine y fundador del festival Sundance

Además de la actuación, Young se consolidó como fotógrafo de renombre en Hollywood, retratando a numerosas estrellas y colaborando con medios internacionales como The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Elle, Harper’s Bazaar, People y Variety. Su talento detrás de la cámara le permitió ganar reconocimiento global y mantener un contacto cercano con la industria del entretenimiento.

Brad Everett Young era muy querido. (ALBERTO E. RODRIGUEZ/Getty Images via AFP)

Con más de 2,2 millones de seguidores en Instagram, Brad Everett Young también fue un referente creativo y mentor para jóvenes talentos. A través de su proyecto Dream Loud, promovía programas artísticos y musicales en instituciones educativas de distintos estados de Estados Unidos, fomentando la creatividad entre las nuevas generaciones.

LEA MÁS: México está de luto por muerte de Leopoldo “Polo” Salazar, querido actor de telenovelas

Brad Everett Young estuvo en varias producciones. foto; El tiempo Colombia (el tiempo /Brad Everett Young)

Brad Everett Young era amante de la fotografía . foto; El tiempo Colombia (el tiempo /Brad Everett Young)

Su publicista destacó: “La pasión de Brad por las artes y las personas que las respaldaban era incomparable. Vivió su misión de mantener viva la creatividad, y su legado perdurará a través de las actividades de la organización Dream Loud”.

Colegas y fans expresaron su pesar por la pérdida del actor. Parry Shan, quien trabajó con él en ‘General Hospital’, recordó: “Brad Everett Young fue una de las personas más amables y generosas que he conocido. Pero lo que realmente lo hizo destacar en este negocio a menudo cínico fue su indomable positividad”.

La muerte de Brad Everett Young deja un vacío en el mundo de la actuación y la fotografía, pero su legado artístico y su contribución al talento juvenil continuarán siendo recordados.