Fallece la cantante y actriz Dolly Parton a los 80 años

Añadir La Teja como fuente preferida en

La cantante de country Dolly Parton recién había cancelado unas presentaciones por su estado de salud.

La legendaria cantante de country Dolly Parton falleció este martes a los 80 años, dejando consternados a sus millones de seguidores.

La noticia llega apenas unos días después de que la artista habló públicamente sobre los problemas de salud que enfrentaba.

Parton había reconocido que atravesaba una etapa complicada y se encontraba en recuperación. En una entrevista con la revista People, explicó que durante los últimos años descuidó algunos padecimientos mientras se dedicaba a cuidar a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025, después de 58 años de matrimonio.

LEA MÁS: Contra su voluntad, Dolly Parton entra al Salón de la Fama del Rock

Este es el mensaje de la confirmación de la muerte de Dolly Parton

La intérprete de éxitos como “Jolene” y “I Will Always Love You” también contó que había enfrentado problemas relacionados con su sistema inmunitario y digestivo, además de cálculos renales.

En las últimas semanas, además, sufrió episodios de mareos y deshidratación que la obligaron a cancelar algunas apariciones.

Su fallecimiento fue confirmado mediante un video publicado en sus redes sociales.

Esta fue la portada que protagonizó Dolly Parton en la revista 'Playboy' en 1978. Foto: Instagram (Instagram)

LEA MÁS: Famosa cantante donó $1 millón para desarrollar vacuna contra el covid-19

Pese a todo, Dolly aseguró que seguía trabajando y recuperándose, manteniendo su característica actitud positiva.

Su partida pone fin a una carrera de más de seis décadas en la música y deja un legado que difícilmente será olvidado.