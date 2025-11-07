Fallece Pauline Collins, la estrella de “Arriba y abajo” y protagonista de “Shirley Valentine”, a los 85 años

La actriz Pauline Collins, reconocida internacionalmente por su interpretación en Shirley Valentine (1989), falleció este jueves en Londres a los 85 años, según confirmó su familia a la cadena BBC.

La intérprete se encontraba en una residencia para personas mayores, donde era atendida por la enfermedad de alzhéimer.

Según El País, en un comunicado, su familia expresó: “Pauline fue tantas cosas para tanta gente, interpretando una variedad de roles en su vida. Siempre será recordada como la icónica, fuerte y vivaz Shirley Valentine, un papel que hizo suyo”.

Pauline Collins en su papel de “Shirley Valentine”, película que le valió una nominación al Oscar. (Tomada de X/Tomada de X)

Una carrera forjada entre teatro y televisión

Nacida en Exmouth (Devon), Collins estudió actuación en la Central School of Speech and Drama de Londres antes de dedicarse al teatro. Su primera aparición en el West End fue en 1962 con la obra Passion Flower Hotel.

Durante los años setenta alcanzó popularidad en la televisión británica gracias a series como Inheritance, Doctor Who y El Santo. En 1971 dio vida a Sarah, la criada en la exitosa serie Arriba y abajo (Upstairs, Downstairs), papel que compartió con su esposo, el actor John Alderton, con quien se casó en 1969.

El éxito de la serie les permitió protagonizar el spin-off Thomas y Sarah (1979).

Éxito internacional con Shirley Valentine

Su consagración llegó en 1988 con Shirley Valentine, monólogo teatral escrito por Willy Russell. En él interpretaba a una ama de casa británica que, durante un viaje a Grecia, redescubre su autoestima y la alegría de vivir.

La puesta en escena fue un éxito en Londres y Broadway, donde Collins ganó los premios Olivier y Tony. Un año después protagonizó la versión cinematográfica dirigida por Lewis Gilbert, con la que obtuvo una nominación al Óscar a Mejor Actriz.

La actriz británica Pauline Collins falleció en Londres a los 85 años (Tomada de X/Tomada de X)

A lo largo de su carrera participó en más de un centenar de producciones, entre ellas La ciudad de la alegría (1992), Camino al paraíso (1997), Albert Nobbs (2011), Conocerás al hombre de tus sueños (2010) de Woody Allen y El cuarteto (2012), dirigida por Dustin Hoffman.

Su última aparición en el cine fue en 2016 con El viaje de sus vidas, junto a Joan Collins.

