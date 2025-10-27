Adiós a Alicia Bonet: el cine mexicano despide a una de sus estrellas más recordadas de los años 60 y 70

El cine mexicano perdió este domingo a una de sus figuras más queridas. La actriz Alicia Bonet, recordada por su papel protagónico en la película Hasta el viento tiene miedo (1968), falleció a los 78 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de un comunicado en redes sociales.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de Alicia Bonet. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, publicó la institución.

LEA MÁS: Revelan detalles de los últimos días de vida de Diane Keaton: “Su deterioro fue muy inesperado”

Hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte, pero colegas del medio artístico expresaron su pesar y rindieron homenaje a su legado. Maribel Guardia, Gerardo Murguía y Ana Patricia Rojo fueron algunos de los famosos que dedicaron mensajes de despedida y apoyo a su familia.

Alicia Bonet, protagonista de Hasta el viento tiene miedo, falleció a los 78 años. (Tomadas de X/Tomada de Twitter)

De los escenarios al cine: una carrera inolvidable

Alicia Bonet nació el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México. Inició su carrera en el teatro juvenil antes de dar el salto a la gran pantalla, donde su talento la llevó a compartir créditos con figuras de la época dorada del cine nacional, como Angélica María, Arturo de Córdova, Marga López y Andrés Soler.

Entre sus películas más recordadas figuran Guadalajara en verano, Despedida de soltera y El escapulario. Sin embargo, fue su interpretación de Claudia en Hasta el viento tiene miedo la que la convirtió en un ícono del cine de terror mexicano, consolidando su nombre entre las actrices más destacadas de los años 60 y 70.

En televisión participó en melodramas como Rubí, Viviana, A flor de piel, El amor no es como lo pintan y Se busca un hombre, uno de sus últimos proyectos antes de retirarse.

Una vida marcada por el arte y la tragedia

¿Quién fue Alicia Bonet, la actriz mexicana que marcó el cine de terror con Hasta el viento tiene miedo? (Tomadas de X/Tomada de Twitter)

Bonet estuvo casada con el actor Juan Ferrara, con quien tuvo dos hijos, Juan Carlos y Mauricio Ferrara. Más tarde contrajo matrimonio con Claudio Brook, reconocido actor mexicano que trabajó bajo la dirección de Luis Buñuel en El ángel exterminador. Con él tuvo dos hijos más, Arturo y Gabriel Brook.

Las pérdidas familiares marcaron profundamente a la actriz: en 1995 falleció Claudio Brook, víctima de cáncer de estómago, y en 2004 su hijo Gabriel se quitó la vida a los 29 años. Tras estas tragedias, Alicia Bonet decidió retirarse definitivamente de la actuación. Su última aparición pública fue en 2010, en el programa Lo que callamos las mujeres.

El legado de Bonet permanece en la memoria del público mexicano como símbolo de una época en la que el cine nacional brillaba con fuerza y talento.

Nota realizada con ayuda de IA