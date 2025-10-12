Revelan detalles de los últimos días de vida de Diane Keaton: “Su deterioro fue muy inesperado”

La actriz Diane Keaton dejó una huella imborrable en Hollywood. (AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP)

Diane Keaton, la icónica actriz de El Padrino y Annie Hall, murió a los 79 años, y aunque se conoce poco de su muerte, una fuente cercana contó detalles de sus últimos días.

Medios internacionales dieron a conocer que no se ha divulgado una causa oficial de muerte ya que la familia pidió respeto y privacidad en este difícil momento.

“Su deterioro fue muy inesperado, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos”, reveló una fuente.

Durante ese periodo, Diane mantuvo relaciones públicas discretas y evitó exponer detalles de su estado. En sus últimos meses, estuvo rodeada solo por su familia más cercana, quienes optaron por mantener el proceso en privado.

Muchos quedaron impactados porque Diane había puesto a la venta su casa “soñada” en Los Ángeles (Estados Unidos), un movimiento que sorprendió por lo estable que parecía su vida hasta entonces.

Herencia y legado artístico

Diane Keaton nació como Diane Hall el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles. Adoptó el apellido de soltera de su madre para evitar confusión con otra actriz llamada Diane Hall.

Su gran arranque en el cine vino con El Padrino (1972) y Annie Hall (1977), por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz.

A lo largo de su carrera participó en más de 60 películas, incluyendo The First Wives Club, Something’s Gotta Give y colaboraciones memorables con Woody Allen.

También incursionó como directora, escritora y fotógrafa, demostrando su versatilidad más allá de la actuación.

Keaton adoptó a sus hijos Dexter y Duke cuando tenía 50 años, abrazando la maternidad en una etapa adulta de su vida.

Reacciones, homenajes y despedidas

El mundo del entretenimiento estalló en emotivos tributos. Artistas como Bette Midler, Steve Martin y otras figuras compartieron mensajes de admiración y duelo por la partida de una leyenda.

Sus redes sociales, especialmente Instagram, se inundaron de mensajes, recuerdos y agradecimientos por su talento, autenticidad y huella en el cine.

