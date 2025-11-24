Fallece Udo Kier, leyenda del cine de terror, a los 81 años

El actor alemán Udo Kier, una de las figuras más representativas del cine de terror, murió a los 81 años, según informaron medios internacionales.

Su pareja, Delbert McBride, confirmó la noticia, aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento.

Más de 200 películas y un legado único

Kier deja un legado construido a lo largo de más de 200 producciones. Es recordado por su participación en Flesh for Frankenstein (Carne para Frankenstein) y por interpretar a Drácula en el film de 1974 Blood for Dracula (Sangre para Drácula).

El actor participó en más de 200 películas en diversos géneros, especialmente en el terror. (Hola.com/Captura)

En 1989 también formó parte de 100 Jahre Adolf Hitler, entre muchas otras obras dentro y fuera del género.

Un momento simbólico para su partida

La muerte del actor se produce en un momento en el que la figura de Frankenstein vuelve a tener un papel destacado en la cultura popular, impulsada por el reciente estreno de Frankenstein 2025, por parte de Netflix.