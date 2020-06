“Fuimos colegas y trabajamos mucho. Fue alumno mío en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Una generación de actores y actrices muy buena. No me tomó por sorpresa, Andrés estaba enfermo desde hace tiempo, me había enterado por una colega y me contó que él estaba hospitalizado por cirrosis y no saldría de esta.