Falleció el actor Gil Gerard, el recordado héroe de Buck Rogers in the 25th Century

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte del actor Gil Gerard, reconocido por interpretar al héroe de la película y serie de ciencia ficción Buck Rogers en el siglo 25.

El artista falleció a los 82 años luego de enfrentar una dura enfermedad.

Aunque su muerte ocurrió el martes 16 de diciembre, la noticia se dio a conocer hasta este jueves por medio de la prensa internacional.

Gil Gerard murió a los 82 años tras luchar contra un cáncer. (CNN en Español/Captura)

Una carrera que se inició en comerciales y cine

Antes de alcanzar la fama mundial, Gil tuvo varios trabajos en comerciales y participaciones en cine. Dentro de sus primeros proyectos destacados figuran las películas “Airport ’77” y “Hooch”, producciones que le permitieron abrirse paso en la industria.

El papel que lo llevó a la fama mundial

El gran salto a la popularidad llegó con la película Buck Rogers en el siglo 25, producción que, posteriormente, dio origen a una exitosa serie con el mismo nombre.

Gracias a este personaje, Gerard se consolidó como un rostro imprescindible del entretenimiento. Su interpretación del héroe futurista le permitió ganarse el cariño de varias generaciones y convertirse en un referente del género.

Su vida después de Buck Rogers

El actor continuó trabajando en distintos programas de televisión y películas, manteniéndose activo en la industria durante varios años más.