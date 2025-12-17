(Video) Apareció con una cría extra: El increíble hallazgo de una osa polar que dejó mudos a los científicos

Un evento extraordinario ha conmovido a la comunidad científica en el norte de Canadá. Una osa polar salvaje fue captada en video mientras cuidaba de una cría que no es su descendiente biológica. Este fenómeno de adopción es sumamente inusual en la especie, con apenas 13 casos registrados en casi medio siglo de investigación sobre estos grandes depredadores del Ártico.

Una osa polar protege a dos crías en el Ártico canadiense tras un proceso de adopción (imagen creada con IA) (Gemini/Gemini)

Un encuentro inesperado en la nieve

El descubrimiento ocurrió cerca de Churchill, en la región de Manitoba, zona conocida por ser un punto crítico para la conservación de estos mamíferos. Originalmente, los investigadores habían marcado a la madre y a su única cría con collares GPS para su monitoreo. Sin embargo, al reencontrarlas meses después, se percataron de que la hembra caminaba acompañada por dos cachorros, uno de los cuales carecía de marcas de identificación.

Especialistas de organizaciones dedicadas a la protección de la osa polar confirmaron, tras semanas de observación, que la hembra aceptó plenamente al nuevo integrante. Las imágenes obtenidas muestran a ambos oseznos, de entre 10 y 11 meses de edad, conviviendo armoniosamente bajo la protección de la madre, quien se encarga de guiarlos a través del paisaje helado.

Instinto de supervivencia y desafíos

Aunque el cambio climático está afectando drásticamente el hábitat de estos animales debido al derretimiento del hielo, los expertos señalan que no hay pruebas directas que vinculen este acto de adopción con la crisis ambiental. No obstante, la figura materna es determinante para que el cachorro adoptado logre llegar a la adultez, ya que una cría sola en la tundra tiene escasas probabilidades de sobrevivir.

Actualmente, se realizan pruebas genéticas para determinar el paradero de la madre biológica. Este caso resalta la capacidad de protección de las hembras, quienes responden al llanto de los cachorros desamparados. A pesar de que la población en la bahía de Hudson ha disminuido un 30% en las últimas décadas, este hallazgo aporta datos valiosos para los esfuerzos de conservación en una de las regiones mejor estudiadas del mundo.