Estos son los 10 países que todos deberían visitar al menos una vez en la vida

Los destinos turísticos más deseados del mundo no solo reflejan tendencias de viaje, sino también los lugares que millones de personas consideran imprescindibles de conocer al menos una vez en la vida. Así lo revela el más reciente ranking de los Wanderlust Reader Travel Awards, basado en la votación de más de 200.000 lectores a nivel global.

Japón lidera la lista mundial

Japón encabeza la lista de los destinos más deseados para viajar en el mundo. (RICHARD A. BROOKS/AFP)

De acuerdo con el ranking, Japón ocupa el primer lugar como el país más deseado del mundo, regresando a la cima tras más de una década. Su combinación de tradición, modernidad y experiencias estacionales, como la floración de los cerezos y los paisajes otoñales, lo mantienen como un destino recurrente incluso para viajeros repetitivos.

Costa Rica, referente de naturaleza

Costa Rica se posiciona como uno de los países favoritos por su naturaleza y biodiversidad. (Tomada de Canva)

En el segundo puesto aparece Costa Rica, destacada por su oferta de naturaleza, biodiversidad y aventura, con la posibilidad de combinar selva, playas y vida silvestre en un solo itinerario. El país se consolida como un destino atractivo tanto para viajes activos como para estancias más relajadas.

Canadá completa el podio

El tercer lugar es para Canadá, valorado por su escala, diversidad de paisajes y vida silvestre, además de su capacidad para ofrecer experiencias completamente distintas entre una región y otra.

El resto del top 10

El ranking se completa con destinos que combinan aventura, cultura y naturaleza:

Australia (4): reconocida por su oferta de aventura y grandes espacios naturales.

(4): reconocida por su oferta de aventura y grandes espacios naturales. Perú (5): destacado por su herencia histórica y cultural, más allá de Machu Picchu.

(5): destacado por su herencia histórica y cultural, más allá de Machu Picchu. Sudáfrica (6): elegido por su combinación de vida silvestre, ciudades y costa.

(6): elegido por su combinación de vida silvestre, ciudades y costa. Estados Unidos (7): impulsado por próximos eventos internacionales y rutas icónicas.

(7): impulsado por próximos eventos internacionales y rutas icónicas. Nueva Zelanda (8): valorada por su naturaleza concentrada y paisajes dramáticos.

(8): valorada por su naturaleza concentrada y paisajes dramáticos. Brasil (9): resaltado por su diversidad cultural y natural.

(9): resaltado por su diversidad cultural y natural. Ecuador (10): nombrado Destino del Año por su biodiversidad y variedad de ecosistemas en un territorio compacto.

Canadá destaca por sus paisajes y diversidad de experiencias turísticas. (Kevin Guerrero/Kevin Guerrero)

El estudio concluye que estos lugares destacan no solo por sus atractivos turísticos, sino porque ofrecen experiencias significativas que justifican el tiempo, la distancia y la planificación que implica visitarlos.

