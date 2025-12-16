Caso médico sin precedentes: nace con vida una bebé que se desarrolló en el hígado de su madre

El Ministerio de Salud de Perú informó este martes sobre un caso médico excepcional tras el nacimiento con vida de una bebé que se desarrolló fuera del útero de su madre, específicamente en el hígado, un hecho que representa el cuarto registro documentado en el mundo y el primero en territorio peruano.

Un embarazo ectópico abdominal sin diagnóstico previo

La bebé nació tras desarrollarse en el hígado de su madre, en un caso único en Perú. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

La madre, Valeria Vela, de 19 años, cursó un embarazo que, posteriormente, fue catalogado como ectópico abdominal, una condición poco frecuente que no fue detectada durante los controles prenatales realizados en clínicas privadas. El diagnóstico se conoció únicamente al momento de la cesárea, practicada en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en el distrito limeño de Puente Piedra.

LEA MÁS: Estos son los 10 países que todos deberían visitar al menos una vez en la vida

De acuerdo con la información oficial, el óvulo fecundado se implantó en el hígado materno, desde donde el feto logró nutrirse a través de las arterias del órgano. Esta particularidad permitió que la gestación avanzara hasta completar 40 semanas, algo inusual en este tipo de casos.

Un hecho único a nivel mundial

La bebé nació tras desarrollarse en el hígado de su madre, en un caso único en Perú. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

El Ministerio de Salud destacó que, aunque existen tres registros previos de embarazos ectópicos abdominales con bebés nacidos vivos, ninguno había alcanzado las 40 semanas de gestación, ya que los anteriores llegaron hasta un máximo de 36 semanas.

Las autoridades recordaron que el 97 % de los embarazos ectópicos ocurre en las trompas de Falopio y que más del 90 % termina en aborto espontáneo, lo que subraya la rareza del caso.

LEA MÁS: ¿Pereza o depresión? El síntoma que muchos ignoran, según una psiquiatra

Complicaciones y evolución médica

Tras el nacimiento de la bebé, identificada como Aylin Yasemin, con un peso de 3 kilos y 600 gramos, Valeria presentó una hemorragia severa, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde se sometió a una cirugía de alta complejidad.

Ya recuperada, la joven expresó su agradecimiento por haber superado la emergencia y destacó su bienestar y el de su hija. Las autoridades médicas reiteraron que el desenlace favorable convierte este caso en uno de los más extraordinarios registrados por la medicina moderna.

Nota realizada con ayuda de IA