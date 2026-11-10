Falleció querido actor costarricense que participó en famosa serie

Falleció el actor costarricense Carlos Luis Torres Mora, quien participaba de forma regular en la serie Las aventuras del Galán. Su compañero Edgar Cartín, protagonista de la producción, lo despidió con un sentido mensaje.

El intérprete, conocido como “Miso”, fue recordado por Cartín en una publicación de Facebook en la que compartió el anuncio de su fallecimiento.

“Qué dolor tan grande cuando se nos va un amigo, Dios nos permitió compartir tantos momentos lindos”, escribió el protagonista de la serie.

Carlos Luis Torres Mora, conocido como “Miso”, participaba regularmente en Las aventuras del Galán. (Captura/Captura)

Edgar Cartín recordó su amistad con Carlos Luis Torres

La despedida de Cartín destacó el vínculo de amistad que mantenían y los momentos que pudieron compartir.

Junto a sus palabras, publicó una imagen de Torres acompañada de un mensaje de despedida de sus seres queridos. En ella aparece su nombre completo y el apodo por el que también era conocido.

“Con profundo dolor, pero con la esperanza de la vida eterna, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, abuelo, hermano y amigo”, señala el anuncio.

Familia despidió a “Miso” con emotivas palabras

La imagen compartida por el actor también incluye un mensaje sobre el vacío que deja Torres en su familia.

“Su partida deja un gran vacío en nuestros corazones, pero su recuerdo y su ejemplo vivirán por siempre”.

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La publicación no detalla la causa del fallecimiento ni informa sobre las honras fúnebres.

Torres formó parte de Las aventuras del Galán con sus apariciones regulares, y su partida motivó la despedida pública de quien compartió con él tanto en la producción como en la amistad.