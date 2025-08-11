Falleció Shigetoshi Kotari, querido boxeador a los 28 años

Shigetoshi Kotari, tenía 28 años. Foto: People en Español (people en Español/people en Español)

El deporte está de luto tras confirmarse la trágica muerte del boxeador japonés Shigetoshi Kotari, quien perdió la vida este viernes a los 28 años.

LEA MÁS: Querido actor fue violentamente asesinado tras realizar acto heroico

Según People en Español, el joven disputó una pelea el sábado 2 de agosto en Tokio, Katori, se desmayó y fue llevado de urgencia a un hospital donde le realizaron varios exámenes y una cirugía cerebral, ya que tenía una hemorragia en el cráneo.

LEA MÁS: Actor de una de las series más cómicas muere ahogado en el Caribe de Costa Rica

Shigetoshi Kotari falleció tras fue operado. Foto: People en Español (people en Español/people en Español)

“Descansa en paz. El mundo del boxeo llora la trágica partida del peleador japonés, quien sucumbió a las lesiones que sufrió durante la pelea por el título. Fue un guerrero en el cuadrilátero. Un luchador en espíritu. Partió demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, equipo y toda la comunidad japonesa de boxeo”, escribió la cuenta oficial de la Organización Mundial de Boxeo (WBO).

LEA MÁS: Muere famoso y querido actor tras caer desde un octavo piso debido a un insólito accidente

Se dio a conocer que la pelea que le costó la vida fue contra el boxeador japonés Yamato Hata, con quien disputaba el título de la Federación Oriental y Pacífica de Boxeo.