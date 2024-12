Falleció uno de los bateristas más famosos del mundo

El mundo del rock está de luto tras conocerse la muerte de Bob Bryar, exbaterista de la famosa banda My Chemical Romance. El músico, quien formó parte de la emblemática banda, insignia de la cultura ‘emo’, entre 2004 y 2014, fue visto por última vez con vida el 4 de noviembre.

My Chemical Romance ha tenido mucha repercución en el rock. Archivo

El cuerpo del hombre, de 44 años, habría sido encontrado por la Policía en su casa ubicada en Tennessee, Estados Unidos, el 26 de noviembre, pero la noticia fue publicada hasta la noche del viernes por el medio especializado en la vida de los famosos, TMZ.

Según la publicación, se descartaría una muerte causada por una persona externa, ya que elementos como las armas de fuego y equipos de música que eran de propiedad de Bryar, estaban intactos. Además, se reportó que el cuerpo del músico llevaba varios días de fallecido, pues según reporta el medio citado, ya tenía signos avanzados de descomposición cuando fue hallado.

Bob Bryar (izquierda), exbaterista de la famosa banda My Chemical Romance. AFP

Los hechos habrían sido alertados a la Policía por los vecinos del reconocido baterista. Por ahora, las autoridades están a la espera de exámenes que determinen la causa real de la muerte del hombre, teniendo en cuenta varios factores de riesgo que podrían dar indicios de un eventual suicidio.

Es de recordar que Bryar fue el baterista que durante más años acompañó en la percusión a la banda, tras llegar en reemplazo de Mat Pelissier. De hecho, Bryar fue parte de éxitos de la banda como los álbumes Three Cheers for Sweet Revenge o The Black Parade, así como de canciones entre las que se cuentan Welcome to the Black Parade y Teenagers, que se volvieron icónicas entre sus fanáticos. No obstante, hace pocas semanas, la agrupación musical anunció su reunión sin él.