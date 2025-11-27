Familia de Bruce Willis toma difícil decisión y conmueve al mundo entero

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, contó en su libro la difícil decisión que tomaron como familia.

La familia de Bruce Willis, protagonista de “Duro de matar”, sorprendió al mundo con una noticia fuerte, sensible y cargada de amor, que deja ver cómo enfrentan el momento más duro de sus vidas.

Desde hace varios años, el actor se ha mantenido completamente alejado de las cámaras, debido al delicado proceso de salud que atraviesa, luego de que le diagnosticaran demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que afecta el lenguaje, la personalidad y el comportamiento. Esta condición lo retiró definitivamente de la actuación en 2022 y lo mantiene bajo el cuidado total de su círculo más cercano.

En el libro The Unexpected Journey, escrito por Emma Heming Willis, la esposa del actor, abrió su corazón para contar cómo ha sido acompañarlo desde el día del diagnóstico.

Allí reveló algo que nadie se esperaba: la familia tomó la decisión de donar el cerebro de Bruce Willis una vez que él fallezca, todo con el propósito de ayudar a la ciencia a entender mejor esta enfermedad.

La familia del actor, Bruce Willis se ha mantenido unida mientras enfrenta el avance de su demencia frontotemporal. (Emma Heming Willis/Instagram/Emma Heming Willis/Instagram)

Según relata Emma, la idea nació en una conversación familiar, de esas que duelen, pero que son necesarias. En esa mesa estaban ella, Demi Moore (la exesposa y figura importantísima en la vida del actor) y las hijas de Willis, quienes han mantenido una unión admirable durante todo este proceso.

La familia entera coincidió en que el tejido cerebral de Bruce podría aportar información valiosa para investigaciones futuras sobre la DFT, una enfermedad de la que aún se conoce muy poco y que cada año impacta a miles de personas en todo el mundo.

Un legado más allá del cine

Aunque no dieron detalles técnicos, sí dejaron claro que los especialistas podrán estudiar mutaciones, patrones y otros cambios que solo se pueden observar con certeza después de la muerte.

Estas investigaciones post mortem son claves para entender cómo progresa la enfermedad y por qué sus síntomas se manifiestan de manera tan distinta entre pacientes.

Bruce Willis dejará un gran legado más allá del montón de películas de acción que grabó. (Netflix)

De hecho, en el libro se explica que esta donación podría abrir puertas para diagnósticos mucho más tempranos y tratamientos más acertados en el futuro. En pocas palabras, la familia quiere que la difícil experiencia de Bruce sirva para que otras personas no tengan que vivir lo mismo sin respuestas.

La DFT es un trastorno neurodegenerativo que afecta, principalmente, los lóbulos frontal y temporal del cerebro. A diferencia de otras demencias más conocidas, como el Alzheimer, los primeros síntomas suelen notarse más en el comportamiento, la personalidad y el lenguaje que en la memoria.