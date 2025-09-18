Emma Heming revela que un rodaje de Duro de Matar dejó a Bruce Willis con una lesión irreversible

Bruce Willis sufrió una pérdida auditiva durante el rodaje de Duro de Matar, según contó su esposa Emma Heming. (Netflix)

El accidente en el set que marcó su vida

El estado de salud de Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT) en 2022, sigue conmoviendo al mundo del cine. En una entrevista reciente con Fox News Digital, su esposa Emma Heming Willis recordó que el actor sufrió un accidente durante la filmación de Duro de Matar (1988) que le provocó una pérdida auditiva irreversible, según informó GDA/La Nación/Argentina.

Heming relató que Willis no usó protección auditiva en una escena donde disparaba bajo una mesa, lo que le costó gran parte de la audición en un oído. “Eso le quitó gran parte de la audición. Con el tiempo, todos empezamos a notar que no escuchaba bien. Al principio pensé que era solo envejecimiento”, contó.

La familia de Bruce Willis atribuyó por años sus problemas de comunicación a la lesión en el oído. (Emma Heming Willis/Instagram/Emma Heming Willis/Instagram)

Los primeros síntomas que alarmaron a su familia

Durante años, la familia y amigos atribuyeron las dificultades de Willis para seguir conversaciones a ese accidente. Incluso sus hijas mayores, Rumer y Tallulah, mencionaron públicamente que Duro de Matar “le había arruinado los oídos a papá”.

Pero Emma Heming detalló en su libro Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey que otros signos empezaron a aparecer: dificultades para conversar, desconexiones en reuniones familiares y el regreso de una tartamudez infantil. Tallulah también recordó que su padre mostraba “una vaga falta de respuesta” que parecía pérdida auditiva, pero en realidad era el inicio de algo más grave.

El diagnóstico y la vida actual de Willis

Hoy, el actor vive en un centro de cuidados especiales mientras enfrenta la demencia frontotemporal.

En 2022, tras un primer diagnóstico de afasia, los médicos confirmaron que Willis padecía demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa poco común que afecta a personas relativamente jóvenes y que altera el lenguaje, la conducta y la empatía.

Emma Heming se ha convertido en la principal vocera sobre la enfermedad, impulsando la concientización sobre la detección temprana de sus síntomas. “Si hubiese sabido lo que era la DFT, habría actuado diferente. Pero nadie te prepara para esto”, reconoció.

Actualmente, Willis recibe atención médica las 24 horas en un centro especializado. Aunque la decisión fue dolorosa, Heming explicó a ABC News que lo hizo pensando en el bienestar de sus hijas menores, Mabel (13) y Evelyn (11), quienes visitan a su padre todas las semanas junto a sus hermanas mayores y el círculo íntimo de la familia.

*Esta noticia contó con la asistencia de la Inteligencia Artificial. El texto fue tomado de GDA/La Nación/Argentina.