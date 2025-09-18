Farándula

Trump celebra suspensión de Jimmy Kimmel: “No tiene ningún talento”

Donald Trump celebró la suspensión del programa de Jimmy Kimmel, anunciada por ABC, luego de que el presentador criticara a la derecha por politizar el asesinato de Charlie Kirk

Por Marcelo Poltronieri y AFP

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró con entusiasmo la suspensión del programa nocturno de Jimmy Kimmel, uno de sus críticos más constantes. La cadena ABC anunció que el espacio televisivo quedará fuera del aire “indefinidamente”, lo que generó de inmediato reacciones en el ámbito político y mediático.

Donald Trump celebró que le cancelaran el programa a Jimmy Kimmel. Foto: LT
Donald Trump celebró que le cancelaran el programa a Jimmy Kimmel. Foto: LT (AFP/AFP/ La Teja)

“Excelente noticia para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, cuestionado por su baja audiencia, ha sido cancelado. Felicidades a ABC por tomar la decisión correcta. Kimmel no tiene ningún talento”, publicó Trump en su red social Truth Social.

De acuerdo con la televisora, citada por la agencia AFP, la medida llega después de que el presentador cuestionara a sectores conservadores por intentar sacar rédito político del asesinato del activista Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre en Utah.

Jimmy Kimmel solía ser un crítico de las políticas del presidente Donald Trump. AFP (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)

Kirk, un influyente aliado de Trump, fue asesinado durante un debate con estudiantes. El presunto responsable, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó un día después y enfrenta cargos de homicidio agravado.

Trump
Donald Trump y muchos estadounidenses están molestos con quienes se han bulrado o han intenado polemisar con la muerte de Charlie Kirk. AFP (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)

En su última aparición, Kimmel acusó a seguidores del movimiento MAGA de manipular el caso para obtener ventajas políticas, en momentos en que el entorno de Trump endurece su discurso contra grupos progresistas.

Milwaukee, Wisconsin 15 de julio 2024: El CEO de Turning Point USA, Charlie Kirk, en la Convención Nacional Republicana. Kirk fue asesinado el 10 de setiembre 2025
Charlie Kirk fue asesinado mientras debatía con jóvenes de una universidad en Utah. (Shutterstock/Foto)

Jimmy Kimmel vs Trump

Kimmel ha atacado públicamente decisiones de la administración Trump, por ejemplo criticó que se soliciten patrocinadores corporativos para eventos oficiales como el Easter Egg Roll (una tradición anual), con tarifas muy altas, y cuestionó lo que consideraba un uso indebido de esos eventos con fines de imagen política.

*Esta noticia contó con la colaboración de la Inteligencia Artificial. La información se tomó de AFP y fue corroborado por un editor humano.

