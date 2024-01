Bryan Ruiz junto a toda la familia. (Instagram)

La familia de Bryan Ruiz se llevó un gran susto el jueves pasado, luego de que Priscila Jaikel, la hermana de Carolina, esposa del exfutbolista, tuviera un quebranto de salud que la dejó en cama.

Pri contó en redes sociales lo que le sucedió, una situación que, sin duda, preocupó mucho al exseleccionado nacional y a su esposa, debido a la lindísima relación que tienen con ella.

Según contó Priscila, quien está embarazada, hace unos días se intoxicó con algo que comió, pero el asunto fue tan serio que la “volcó” y la tuvo en cama.

“De verdad que no somos nada sin salud. Una intoxicación alimentaria me tiró a la cama y me obligó a bajar revoluciones al máximo. ¡Qué increíble cómo a veces no valoramos las bendiciones más básicas! Lo mío fue solo un susto y por dicha nada grave”, comentó la joven en sus redes sociales.

Ella aprovechó la situación que vivió para reflexionar sobre la importancia del trato que debe haber entre personal médico y sus pacientes, más si son mujeres embarazadas.

“Quería hacer énfasis en que ayer (el jueves), en el hospital, la doctora que me atendió hizo que entre el dolor y el susto, de verdad todo mejorara. Me trató con tanto cariño, me preguntó montones por Bautista (así se llamará su hijo) y le hablaba con tanto amor.

“Con todo lo que se ha oído estos días, simplemente, quería hacer énfasis en que la parte humana va de la mano de la parte médica y que hace que la experiencia sea totalmente distinta según cómo se aborde”, terminó Jaikel.