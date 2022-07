Familia de Gabriela Jiménez arma un fiestón cada domingo para apoyarla en Dancing (video)

A pesar de que en la pista de baile no le ha ido muy bien en sus primeras dos presentaciones en Dancing with the Stars, si hay algo de lo que no se puede quejar Gabriela Jiménez es que le falte apoyo de su familia y seres queridos.

Gabriela Jiménez vive un momento de mucha paz y amor. Foto: Lilliam Arce.

La moncheña tiene un batallón respaldándola y eso quedó demostrado en un video que nos compartió, en donde aparecen un montón de personas reunidas, con pancartas y todo tipo de accesorios para hacerle ver a la periodista que están con ella, en las buenas y en las malas.

De hecho, cada vez que ella termina de bailar, la periodista les hace una videollamada para agradecerles por lo que hacen. También hay otros que la respaldan desde Estados Unidos.

Uno de los más animados es su tío Fernando, quien va de un lado a otro con una pancarta cantando “te queremos, Gaby, te queremos”.

Gaby nos contó que su familia abrió un chat de WhatsApp en el que el único fin es respaldarla, ya mandaron a hacer casi 20 camisetas para estar totalmente uniformados este domingo, que es día de eliminación y en donde la comunicadora está entre las que podría salir, pues es una de las estrellas que está en los últimos lugares de la tabla.

Sin embargo, ese apoyo y cariño que le han dado los suyos podría convertirse en una motivación extra para que Gaby siga mejorando y si por alguna razón no fuera así, por lo menos puede estar segura que cuenta con un montón de votos de su familia y de la gente que la sigue y que la quiere.