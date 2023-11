Familia de la directora del Miss Nicaragua, Karen Celebertti, está desaparecida desde hace varios días

Martín Argüello junto a su esposa Karen Celebertti. (Facebook)

El esposo y el hijo de Karen Celebertti, la directora del Miss Nicaragua, están desaparecidos, mientras que a ella se le niega el ingreso al país, según denunció este jueves la prensa del país vecino.

No hay rastro de Martín Argüello, esposo de Celebertti, y Bernardo, el hijo de 16 años de la pareja, desde el 27 de noviembre pasado, varios días después de regresar de El Salvador, donde disfrutaron de la coronación de Sheynnis Palacios como Miss Universo.

El diario nicaragüense La Prensa publicó que tras regresar del certamen, Martín y su hijo se fueron a la casa de María del Socorro Leiva (madre de Martín), y fue de ahí de donde los sacaron a un lugar que nadie sabe.

“Se los llevaron y están desaparecidos, tanto Martín como Bernardo. Tenían la patrulla en las afueras de la casa de los papás (de Martín) en Ticuantepe; los policías les quitaron los celulares a ellos dos y hasta a las empleadas”, dijo el informante del periódico La Prensa.

Tras ser retenidos por las autoridades, la mamá de Martín, quien es viuda de un expresidente de la Corte Suprema de Justicia (Roberto Argüello Hurtado), quedó bajo el cuidado de las empleadas domésticas, pues la señora tiene alzheimer y está delicada de salud.

Sheynnis Palacios fue coronada Miss Universo el 18 de noviembre pasado. (Instagram)

“Martín vivía con la mamá porque está bien enfermita y delicada. Antes había una patrulla (frente a la casa de la señora), pero ahora no hay nada. Un familiar al ver que no estaba la patrulla entró a la casa y supo que tanto Martín como su hijo no estaban. Las empleadas le dijeron que se los habían llevado. Otros familiares los han buscado en el Chipote, pero no les dan razón, les dicen que no están ahí, pero seguramente ahí lo tienen”, agregó el informante, quien prefirió no identificarse.

El Chipote es una cárcel en Nicaragua donde llevan a las personas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordena detener por las razones que sean.

El medio nicaragüense también informó que al regresar al país y tras negársele el ingreso a la directora del Miss Nicaragua y su hija, Martín y Bernardo ingresaron las maletas con el vestuario que Sheynnis usó en el Miss Universo, pero las cinco maletas fueron confiscadas.

Los trajes de gala de la reina universal, así como el atuendo nacional inspirado en el zanate también quedaron bajo custodia del Gobierno, aunque la prensa dice que algunas piezas ya fueron devueltas a la organización del Miss Nicaragua.

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, se convirtió en un zanate, conocida ave centroamericana de plumas negras azabache. (BENJAMIN ASKINAS)

La represión de la dictadura contra la directora del Miss Nicaragua y su familia, comenzó el 23 de noviembre, cuando se le negó el ingreso al país a Karen Celebertti y a su otra hija, quienes están desterradas en México.