Nicaragüenses famosas en Costa Rica celebran triunfo de Sheynnis Palacios en Miss Universo

Momento en que R’Bonney Gabriel corona a Sheynnis Palacios como Miss Universo 2023. (Instagram)

Dos reconocidas artistas nicaragüenses, quienes adoptaron Costa Rica como su segunda patria desde hace casi 40 años, brincan de felicidad con la elección de Sheynnis Palacios como miss Universo 2023.

La modelo nicaragüense fue coronada el sábado en El Salvador y el resultado tiene muy feliz a toda Centroamérica, pues por primera vez en la historia el famoso título de belleza quedó en esta región del mundo.

LEA MÁS: En Nicaragua informan que la miss Universo Sheynnis Palacios podría estar en peligro

Entre ese mar de gente que celebra la victoria de miss Nicaragua 2023 están Flor Urbina y Rina Vega, dos nombres bastantes reconocidos en la escena del entretenimiento costarricense por sus trayectorias musicales.

Urbina y Vega dejaron Nicaragua hace casi cuatro décadas y vinieron a Costa Rica en busca de mejores oportunidades, y aunque hoy son más ticas que el gallo pinto, el orgullo nicaragüense les explotó gracias al Miss Universo.

Flor Urbina es una artista nicaragüense bastante conocida en Costa Rica, país que ella adoptó hace cuatro décadas como segunda patria.

Reina de verdad

“Estoy supercontenta y toda Centroamérica está celebrando esto. Es la primera vez que nos quedamos con un certamen tan importante y estaba recordando cuando también ganó Carlos Mejía Godoy por primera vez en la OTI (festival de la canción que ganó en 1977). Me sentí con la misma felicidad”, dijo Flor Urbina a La Teja.

La también bailarina y actriz recién cumplió dos años de vivir en Florida, Estados Unidos, pero desde allá festejó la corona de su coterránea, destacando que desde el día uno Palacios se posicionó como favorita para ganar.

LEA MÁS: Miss Universo: Así luce Sheynnis Palacios sin una gota de maquillaje

“Nunca había estado tan emocionada (con un Miss Universo) como en esta ocasión porque se hablaba mucho de Costa Rica, de Nicaragua, de El Salvador… de Centroamérica. Ahora aparecemos en el mapa mundial como un espacio donde hay mujeres hermosas y sumamente bien preparadas”, consideró Flor.

De la nueva miss Universo, Urbina destaca la inteligencia y la preparación y se siente sumamente orgullosa de la representación que hace la joven, de 23 años, de la mujer nicaragüense.

“En Nicaragua hay mujeres lindísimas, superinteligentes y ella tiene mucho carisma, elegancia y va a ser una reina de verdad porque hay misses que llegan a buscar la corona para intentar hacer cosas por el mundo, y ella ya lo estaba haciendo y demostró que no hace falta una corona para enorgullecer a todas las mujeres”, agregó la excolaboradora de Teletica.

Asimismo, festejó que en el concurso, las otras candidatas centroamericanas tuvieran el gran nivel que demostraron y no solo presumieron de belleza física.

“Me emociona muchísimo saber que la pequeña Centroamérica sacó participantes de verdad y no estoy hablando de belleza nada más, sino de participantes que representan orgullosamente a mujeres empoderadas, que representan la esencia de sus países. Estoy feliz y orgullosa y es un momento para que celebremos y veamos con muchísimo orgullo a mujeres tan humildes, que representan realidades muy duras y que en este momento son voces de esperanza y aspiración a nuestras niñas”, continuó Urbina.

LEA MÁS: Laura Chinchilla habla del golpazo que recibió Nicaragua mientras celebraba a su Miss Universo

La cantante Rina Vega, quien fue por años vocalista de Calle 8, está muy feliz con la nueva Miss Universo. (Instagram)

“Muy guapa”

Rina Vega, cantante quien cosechó gran fama cuando fue vocalista de Calle 8, tampoco es una fanática de los concursos de belleza, pero el hecho de que el nombre de su país de nacimiento se mencionara tanto en el Miss Universo, la hizo voltear los ojos al certamen de este año.

“Yo estoy muy emocionada y contenta. Es un momento histórico para mi país y para Centroamérica. Es una emoción muy grande. Lo vi al final (el concurso) pero siempre dije que la chica de Nicaragua era demasiado guapa. Es una mujer muy inteligente, humilde y supo responder muy bien a sus preguntas”, opinó Rina Vega.

El porte y la elegancia son dos características que destaca la cumbiera en su compatriota y espera que el título de la muchacha repercuta de manera positiva en su país.

“Es muy importante para nosotros (la corona del Miss Universo) y esperamos que con este triunfo cambien muchas cosas en nuestro país y evolucionemos en muchas cosas. Es importante para los nicaragüenses porque nos deja saber que podemos hacer mucho y que podemos estar en cosas importantes. Hay que darle gracias a Dios por esas oportunidades que se nos dan”, reflexionó Vega.

LEA MÁS: La ruda enfermedad que padece la ganadora de Miss Universo, Sheynnis Palacios

Rina aceptó que a pesar de que tiene 33 años de vivir en Costa Rica, ella es una orgullosa nicaragüense que nunca ha olvidado sus raíces, por eso lo feliz que está con Sheynnis.

Miss Universo 2023: ‘Costa Rica me agarró la mano y eso me tranquilizó’

“La mujer nicaragüense es de valores, de respeto y orgullosa de sus raíces. Somos mujeres sencillas pero que nos gusta trabajar, luchar y ayudar mucho a la gente. Yo no olvido esas raíces y me siento muy orgullosa de mi país y de su gente; así como me siento orgullosa de Costa Rica que ocupa la otra parte de mi corazón”, finalizó Vega.