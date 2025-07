Famosa actriz, vive agradecida con Maribel Guardia por hacer algo que muy pocos harían

Maribel Guardia es una mujer con un corazón gigante así la recordó Consuelo Duval. (Archivo/Archivo)

La reconocida actriz Consuelo Duval expresó públicamente su gratitud hacia Maribel Guardia por un gesto que, según ella, muy pocas personas serían capaces de tener.

Todo se dio en una entrevista donde ambas compartieron, en la cual dejó claro que el apoyo de Maribel llegó en un momento clave y difícil de su vida.

“Yo estaba embarazada de la primera bebé, vivía en Tlatelolco, no tenía ni un varo (dinero), estaba en una obra de teatro tratando de disimular con una faldita mi embarazo y esa obra de teatro la hacía con Olivia Collins, que me hablaba del amor de su mejor amiga Maribel Guardia y de repente un día me dice que Maribel me organizó un baby shower, para que cuando nazca la bebé tuviera muchas cosas”, comentó la actriz.

La actriz de la Familia Peluche, expresó que la tica invitó a todas sus amigas.

Consuelo Duval participó en la Familia Peluche.

“El sobre más gordo venía de la bolsa de este mujerón. Y nunca me va a alcanzar la vida para agradecerte por todo lo que hiciste por mí”, dijo la macha.

Duval en el clip que fue compartido por Unicable en Tiktok, confesó que siempre le había querido agradecer a Guardia lo que hizo por ella y su bebita.

Consuelo Duval le agradeció a Maribel todo lo que ha hizo por ella cuando estaba embarazada.

Maribel Guardia es muy querida por sus amigas. (redes/Instagram)

“Me llenaron de cosas para mi bebé y ahí fue donde conocí la sororidad, el amor de las mujeres, que se quedaron en mi corazón siempre. Todavía conservo las cartitas que me entregaron. Pero Maribel, eres un mujerón más allá de tu percha, ese corazón que rebasa todo, te lo agradezco”, concluyó.

De verdad la tica es un orgullo nacional, no solo por su talento, sino por el corazón tan grande que tiene.