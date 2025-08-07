Famosa modelo tica “talla grande” vivió una emergencia y tuvo que salir corriendo al hospital

Jessi Rodríguez es una de las modelos "plus size" más conocidas del país. Fotografía: Instagram Jessi Rodríguez. (Instagram/Instagram)

La modelo costarricense de “talla grande”, Jessi Rodríguez, enfrentó una emergencia este jueves en la madrugada que la mandó directo al hospital.

LEA MÁS: Jessi Rodríguez, modelo tica “talla grande”, sufrió un accidente de tránsito y cuenta cómo está

Según reseñó ella misma en Instagram, una amiga corrió a su rescate pues como vive sola no supo más qué hacer que llamar a su confidente, quien la acompañó en todo momento.

Jessi Rodríguez compartió esta foto desde la camilla de un hospital. Fotografía: Instagram Jessi Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Rodríguez narró que el susto se debió a una intoxicación alimentaria que sufrió con una comida que probó en una actividad a la que la invitaron.

“Ayer (el miércoles) fue un día maratónico, muy irónicamente lo vlogueé (documentar en video) sin imaginarme que en la madrugada iba a terminar en el hospital. Me intoxiqué con comida y, en serio, me sentía mal”, publicó Jessi este jueves en sus historias de Instagram.

LEA MÁS: Modelo talla plus Jessi Rodríguez tiene dos grandes razones para estar feliz

El mensaje lo compartió con una fotografía de ella en la que se ve en camilla y con una vía en uno de sus brazos que, según dijo, era suero.

Dichosamente el susto pasó horas después, pues según dijo “ya me siento mucho mejor”.

Jessi contó que por la carrera tuvo que salir de la casa en pijamas en medio de un congelante frío que soplaba en Santa Ana a esas horas.

Jessi Rodríguez tuvo que salir "en fachas" al hospital. Fotografía: Instagram Jessi Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Jessi agradeció públicamente a la amiga que corrió por ella. “Muy agradecida por tu amistad en las buenas y en las malas siempre. 10 años viviendo muchas cosas juntas y todo lo que nos falta”, mencionó en otra historia donde se dejó ver en una silla de ruedas mientras esperaba la atención médica.

LEA MÁS: Jessi Rodríguez estalla contra seguidor que le escribió que daba “asco” por su aspecto físico