Jessi Rodríguez estalla contra seguidor que le escribió que daba “asco” por su aspecto físico

Jessi Rodríguez fue aspirante al certamen Miss Costa Rica. Instagram

La modelo talla plus Jessi Rodríguez estalló contra seguidor que le escribió un mensaje privado para decirle que daba “asco” por su aspecto físico.

Ella decidió hacer público los comentarios que le puso el hombre para aclarar que ya no está dispuesta a seguir aguantando situaciones así.

“Ya no estoy para aguantarme esto... no voy a permitir que nadie me ponga esos comentarios”, dice el inicio de su publicación.

Jessi Rodríguez es influencer y se dedica al modelaje.

Y es que el sujeto le mandó varios mensajes ofensivos haciendo referencia a su apariencia y, según contó, fue lo primero que leyó a penas se levantó.

“Se imaginan que es levantarse a las 6 a.m. y lo primero que se le ocurra a alguien es ir a escribirle esto a una persona. ¿Qué clase de ser humano hace eso y qué clase de vago tiene tiempo para hacerlo?“.

“Yo sé que insistí mucho con la gordofobia en algún momento y, últimamente, no digo nada, pero, ¡wow!, es que estamos yéndonos para atrás y personas que promueven discursos de odio siempre quedan impunes", agregó.

La exaspirante al Miss Costa Rica 2023 también aprovechó para mandarle un mensajito bien directo a su seguidor: “Ojalá encuentre amor, amor hacia usted mismo y deje de proyectarse conmigo”.

Jessi Rodríguez, modelo talla plus, se quejó de un seguidor que le escribió que le da "asco" por ser gorda. (redes/Instagram)

Muchas de sus seguidoras al ver su publicación empezaron a enviarle mensajes más bonitos para llenarla de amor.