Jessi Rodríguez, Modelo talla plus: “No pasa nada, yo la verdad ya gané”

Jéssica Rodríguez, modelo talla plus, lejos de sentirse mal por no haber sido seleccionada como finalista del Miss Costa Rica 2022, más bien dice estar agradesidísima por todo el apoyo que recibió en estos días.

Jessi agradeció primero por los cientos de mensajes que le han escrito a su celular y en sus redes sociales, luego de que el viernes anterior Teletica diera la lista oficial de las 10 mujeres que lucharán por la corona este año y su nombre no apareciera.

“Yo no tengo palabras para agradecerles a todas las personas que me han apoyado, que me han brindado su amor, su cariño, durante este proceso. No pasa nada, yo la verdad ya gané”, dijo.

La palmareña, de 23 años, aclaró que lo más importante de su inscripción en este certamen de belleza era difundir el mensaje de la lucha contra la gordofibia (odio, rechazo y violencia que sufren las personas gordas solo por su peso), por lo que se siente muy feliz de haberlo logrado, pues muchos conocieron de su causa y la empezaron a apoyar.

“El mensaje llegó a más personas de las que imaginé y con eso yo me llevo una gran satisfacción porque para mí ya eso es un gane”, mencionó.

La modelo además aprovechó para desearle los mejores deseos a las finalistas y aclaró que ya hasta ahí llegó su participación en concursos de belleza, porque prefiere seguirse valiendo de otras plataformas para llevar el mensaje de que todas las mujeres son bellas sin importar sus medidas ni su peso.

“La lucha contra gordofia, la lucha contra los estereotipos y la inclusividad en estas áreas, en estas organizaciones va a seguir, así que aquí estamos con toda la energía y con todo el agradecimiento del mundo”, agregó.

