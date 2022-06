Modelo talla plus sobre Miss Costa Rica: “Para mí ya es un gane clasifique o no”

Jessi Rodríguez contó que la llamaron de Teletica el viernes pasado para que llegara el martes a la entrevista presencial. Instagram

Jéssica Rodríguez sorprendió a muchos al llegar este martes a la preliminar de Miss Costa Rica 2022.

Ella es modelo de la categoría talla plus desde hace tres años y quiso marcar un precedente porque para ella la máxima representante de la belleza costarricense no tiene que estar definida por una talla.

Según contó, en un momento dudó en inscribirse en el concurso, pero después sintió que ella también podía pulsear clasificar a la final.

- ¿Qué la motivó a inscribirse al concurso?

Realmente un sueño suena un poco romántico porque yo nunca he sido una persona flaca, entonces, nunca me lo propuse, la cosa fue reciente. Mi hermana mayor (Viviana) me metió la espinita por ahí, nosotras siempre veíamos juntas Miss Costa Rica y decíamos, ‘¡qué raro!, ¿por qué nunca ha ido una mujer gorda si todas somos bellas?’. Y yo un día de estos pregunté en Twitter si hay requisito de talla para ir a Miss Costa Rica y la gente me ponía que no, que solo era de altura, entonces, me quedó la espinita.

Este año, tomando en cuenta el trabajo que he llevado a nivel de redes sociales y el cambio que he visto en el mundo, porque muchas personas han estado haciendo revolución al respecto, me dije ‘este es el momento’. Por dicha tengo tres años modelando y tengo algo de experiencia en presentación, seguridad, puesta en escena, lo único que me falta un poco es mejorar la pasarela.

- ¿Cómo se sintió en la entrevista?

No podría decir que sentí susto, me sentí muy tranquila. Cuando yo llegué me dije, ‘esto lo voy a disfrutar’, porque como me dijo una amiga, ‘todo lo que usted haga a partir de este momento es ganancia’, entonces, ya estoy ganando con solo ir ahí y presentarme.

Pero no crea, el día antes dudé si ir o no, me decía, ‘¿qué voy a ir a hacer?’, pero estando ahí me sentí tranquila, me sentí segura, me sentí muy contenta, no sé... me entró una alegría de ver que muchas mujeres se podrían sentir identificadas con mi cuerpo y con mi historia, eso creo que fue lo que me ayudó.

Jéssica, de 23 años, creció en Palmares pero por cuestión de trabajo y estudios vive ahora Curridabat. Captura de video

- ¿Sintió miradas de asombro o el famoso cuchicheo por parte de las demás participantes al verla?

No, yo creo que es normal en este tipo de gremio que hayan miradillas, como analizando la situación, pero tal vez como yo no iba a crear polémica entre ellas, yo admiro el trabajo de cada una para poder llegar estar ahí porque es un gran esfuerzo y mucha disciplina, entonces, no. Obviamente, todas estábamos muy nerviosas, pero no sentí nada de mala energía.

- En redes sociales la han apoyado mucho y la ven como favorita para quedar entre las 10 finalistas, ¿qué opina de eso?

La verdad es que nunca me esperé eso, quizá yo no tengo la preparación que tienen muchas, entonces me sorprendí demasiado. Apenas salí del casting vi las páginas de misses y de reinas apoyándome y yo, ‘¿qué es esta locura?’, jamás me lo imaginé, pero estoy demasiado agradecida por todo el apoyo. Me han dicho cosas lindísimas y yo hoy amanecí superfeliz leyendo todos los mensajitos.

No fue en vano lo que fui a hacer, yo sabía que era irse a meter a la boca del lobo, sabía que iba a recibir muchas críticas, que iban a opinar de mí, sobre mi cuerpo, entonces, me preparé mucho mentalmente antes de hacerlo.

- ¿Si no clasifica a la final se animaría a inscribirse el otro año de nuevo?

No lo creo, la verdad. Creo que yo ya voy ganando, para mí ya es un gane clasifique o no. Desde el momento en que entré ahí me sentí tranquila y siento que mi objetivo está hecho, me gusta la plataforma que es para ayudar a muchas mujeres, pero no creo que los certámenes de belleza sigan siendo lo mío.

Jessi quiere dejar los estereotipos de lado y mostrar que todas las mujeres son hermosas. Foto de Instagram

- ¿Qué cree que debe de tener la nueva Miss Costa Rica para que represente a todas las ticas, ya sean flacas, gorditas, bajitas o con curvas?

Es una gran responsabilidad porque todas las mujeres son preciosas, yo no me considero más que nadie, pero sería un honor representar a las mujeres costarricenses porque más allá de la belleza, las ticas somos mujeres inteligentes, trabajadoras, luchonas y las admiro a todas y las podría representar muy bien.