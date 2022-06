Modelo talla plus pulsea ser una de las 10 candidatas a Miss Costa Rica 2022

Jessi Rodríguez es una de las modelos talla plus más conocidas en el país. Instagram

La organización de Miss Costa Rica realizó este lunes las audiciones para elegir a las 10 finalistas y entre las participantes estuvo Jéssica Rodríguez Ruiz, destacada modelo de talla plus.

La bloguera escribió en sus redes sociales que con su inscripción quiere romper con los estereotipos y representar a todas aquellas mujeres que nunca se han sentido identificadas con este tipo de concursos de belleza.

Las audiciones se llevaron a cabo la tarde de este lunes en de las instalaciones del canal del trencito y a Jessi le tocó el puesto número 21, entre las más de 35 modelos que se inscribieron la semana pasada.

Esta joven, de 23 años, es publicista, productora audiovisual y estudiante de audiología. Ella usa las redes sociales para promover el amor propio, la aceptación y para que la gente entienda que el tamaño de las curvas no definen a una mujer.

Estas fueron algunas de las modelos que llegaron a la preliminar de Miss Costa Rica 2022. Instagram

Gabriela Alfaro, directora del concurso, junto con Valeria Rees, la actual Miss Costa Rica, y el maquillista Mauricio Jiménez, fueron los encargados de hacer las entrevistas y evalularlas.

Jessi es de Palmares y dijo, durante su presentación, que una de sus causas como reina sería seguir luchando y apoyando a todos aquellos que sufren de gordofobia, que es el terror a engordar y padecer obesidad.

“Me considero activista en liberación corporal, entonces, para mí esto es un reto, no solo para representarme a mí o para representar mi belleza o lo que yo considero para mí, sino para representar el montón de mujeres que me siguen y que me ven como un ejemplo, para que vean que soy más allá que un cuerpo y que puedo representarlas de una manera bonita y especial”, dijo durante la entrevista.

A las 5 p.m. se hizo una transmisión especial en el Facebook de Miss Costa Rica sobre las entrevistas. Instagram

Pocas caras conocidas

Este año llegaron muy pocas caras conocidas a probar suerte frente al jurado, aunque algunas de ellas ya han participado en algún otro concurso de belleza.

Eso sí, varias de ellas cuentan con cientos de seguidores en sus redes sociales ya que, además de ser modelos, también generan contenido para marcas, o sea, son de las llamadas influencer.

Daniela Vargas es modelo y deportista. Instagram

Al casting llegaron Daniela Vargas, jugadora de voleibol; una joven llamada Andrea Salas (igual que la esposa de Keylor Navas), quien es estudiante de contabilidad y finanzas; Kristell Ruiz Freeman, periodista limonense que además fue coronada Miss Eco Costa Rica 2020.

También Pamela Muñoz, quien es periodista deportiva y graduada como conductora y actriz en el Centro de Educación Artística Eugenio Cobo de Televisa (CEA).

En la entrevista, Pame dijo estarse capacitando para ser entrenadora de fútbol porque, como también le gusta romper estereotipos, quiere eliminar el que hay en el deporte rey, una de sus pasiones.

La guapa Andrea Salas también se presentó ante el jurado para la entrevista personal. Instagram

Zochitl Morales Cabrera, ingeniera industrial, fue otra que esperó su turno para desfilar frente a los jueces y contar el por qué quiere ser la Miss Costa Rica 2022.

Ellas son otras que luchan por clasificar a la gran final del certamen. Instagram

Otras de las concursantes fueron Kristel Gómez, quien es modelo; Devy Jean, que es atleta, Mariella Conejo, representante de Costa Rica en el Reinado Internacional del Café 2022 y Karolina Zúñiga Salazar, quien fue Mesoamérica Miss Petite Costa Rica 2021.

A varias de ellas les preguntaron cuál exmiss Costa Rica sería su referente, la causa o fundación que apoyarían si ganaran la corona y sobre sus caulidades o tipo de trabajo que desempeñan.

Entrega corona

En las próximos días Teletica dará a conocer quiénes son las 10 jóvenes elegidas para luchar por la corona de Miss Costa Rica 2022, la cual se entregará en setiembre, por disposición de Miss Universo.

La fecha exacta no la dieron a conocer, pero esa noche le tocará a Valeria Rees coronar a su sucesora.

Valeria Rees cumplió este lunes 29 años. Instagram

Justamente este lunes la actual Miss Costa Rica está de manteles largos, por lo que también ha sido un día especial para ella.

[ Renuncian dos candidatas a Miss Costa Rica: Adriana Moya y Treicy Herrera ]