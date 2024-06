Famosa trans colombiana contó que futbolista tico quiso conquistarla en una discoteca

Samantha Correa compartió con sus seguidores lo que le dijo el jugador. Captura

Samantha Correa, famosa creadora de contenido y mujer trans colombiana, dejó con la boca abierta a sus seguidores, al contar que le salió un pretendiente tico y se trataba de un futbolista.

La joven, en su cuenta de Instagram, compartió un video donde contó detalle a detalle qué fue lo que pasó.

“Nunca me había pasado que un man me coqueteara sin saber que yo era trans. La cosa es que yo estaba en una discoteca con una amiga, escuchando música, pero salió un man que me estaba invitando a bailar, pero le dije que no y aun así estaba insistiendo”, comentó la muchacha que tiene 1,4 millones de seguidores en Instagram.

Samantha contó que el hombre era insistente y que la seguía hasta el baño para ofrecerle tragos, pero ella le decía que no.

“El hombre me contó que era de Costa Rica. Yo traté de hablarle con voz gruesa para que se diera cuenta, pero seguía insistiendo, era persistente”, añadió.

Correa contó que estaba toda tensa y que al final de la fiesta se le acercó a pedirle el Instagram para seguirla.

“Le di mi segundo Instagram, para que no se diera cuenta que hacía videos, pero después se encontró material viejo y me dejó de seguir”, detalló.

La guapa creadora de contenido dijo que apenas le pidió la cuenta, ella se metió a ver quién era y se dio cuenta de que era un futbolista de Costa Rica.

“¿Por qué no me dijo eso antes? El amor empieza por ahí. Resulta que el man no sabía que era trans y mi perfil secundario tenía fotos antes de la transición, dejó de seguirme y no me habló más”, comentó.

Samantha Correa contó que un jugador tico se enamoró de ella

Y aunque la guapa creadora de contenido no contó de quién se trata, muchos de sus seguidores le piden en los comentarios que por favor lo revele.