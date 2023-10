Famositicas desconocían algo de su brasier y que tiene que ver con el cáncer de mama

Christy Marín fue una de las que aprendió de la importancia de usar la talla de brasier correcto para evitar el cáncer de mama. (Jose Cordero)

Varias famositicas se reunieron este jueves para celebrar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y de paso aprendieron algo que desconocían de su brasier que tiene que ver con esta enfermedad.

Patricia Figueroa, Christy Marín, Nadia Aldana, Fabiola Herra, Carolina Sánchez, Sasha Campbell, entre otras, fueron invitadas por la marca de ropa íntima Caprice para que se sumaran a la campaña: “yo me mido, yo me cuido”.

Cristiana Casado, vocera de la marca, explicó que según los estudio médicos, andar un brasier muy ajustado o que no es de la talla correcta podría provocar gángleos en los senos y por ende generar a futuro cáncer de seno.

Patricia Figueroa comentó que por eso es muy importante la prevención. (Jose Cordero)

Dicho dato impactó mucho a las invitadas, ya que muchas desconocían cuál es su talla correcta, lo cual se logra saber al medir con una cinta métrica debajo del seno (torso) para saber la talla y la copa se sabe midiendo el tamaño del seno.

A la talla del torso se le resta la del busto y si el resultado da 1 sería copa A, si da 2 es copa B o 3 copa C, y así. Por eso la campaña se denominó, “yo me mido, yo me cuido”.

“Uno solo piensa en la genética o mucha gente dice: ¿por qué me tocó? o a mí no me va a pasar y realmente perdemos como la visión en lo que se refiere a prevención y es increíble lo que puede influir el usar un brasier que no sea de mi talla para que eso confabule en contra y que pueda provocar cáncer de mama y es una realidad, está comprobado, y quizá muchas lo saben, pero otras no, así que es importantísimo que se midan y ahora con google o todo esto en internet uno puede buscar cómo hacerse la medida en la casa”, dijo Patricia Figueroa, presentadora de Giros.

La cantante Karina Severino fue la encargada de amenizar el evento con su grandiosa voz. (Jose Cordero)

La experta en etiqueta y protocolo Christy Marín conoce muy de cerca la enfermedad, pues según nos contó, tiene una tía materna que está pasando por este difícil proceso y por eso asegura que siempre está muy pendiente de todo lo que tenga que ver con el cáncer de mama.

“Me impactó saber que el 80% de las mujeres no sabemos nuestra talla de brasier y los compramos bateando y muchas veces los compramos no por talla sino tanteando. Yo estoy pendiente todos los años de estarme chequeando y para que nunca se me olvide, les doy este tip, yo voy al ginecólogo y a hacerme todos los chequeos en el mes de mi cumpleaños para no se olvide, es el regalo personal que me doy para seguir viviendo”, aconsejó.

