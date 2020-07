“Luis Alexis me dijo que no podía ir con un cubrebocas cualquiera y que entonces él me lo iba a diseñar siguiendo todas las recomendaciones del Ministerio de Salud, así que tenía su tela antifluidos en la parte interna. Y en la parte externa tiene más de 150 aplicaciones de diferentes tipos de piedra cosidas a mano y tiene un sol grande en la parte central simulando los destellos hacia los lados con la misma piedrería”, explicó Porras.